https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html

Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:13

2023-07-25T13:13

2023-07-25T13:13

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

игорь коротченко

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от попыток украинской стороны осуществить диверсии, теракты и провокации на ядерном объекте, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обнаруженных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС противопехотных минах направленного действия. Они не представляют опасности для станции, но, по словам Гросси, их наличие не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности, а также "создает дополнительное психологическое давление на персонал станции". "Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп. Так как мины направленного действия, то в случае их срабатывания поражение будет наноситься в направлении противника, опасности для объектов ЗАЭС она не представляет", - сообщил он. Ранее Киев неоднократно предпринимал попытки забросить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра вблизи Запорожской АЭС, в том числе и для попыток силового захвата атомной станции. Россия, в свою очередь, подчеркивала, что не размещает на территории станции вооружений и военных, за исключением сил, необходимых для охраны периметра ЗАЭС. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html

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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, игорь коротченко