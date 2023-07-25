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Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:13
2023-07-25T13:13
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
игорь коротченко
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от попыток украинской стороны осуществить диверсии, теракты и провокации на ядерном объекте, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обнаруженных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС противопехотных минах направленного действия. Они не представляют опасности для станции, но, по словам Гросси, их наличие не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности, а также "создает дополнительное психологическое давление на персонал станции". "Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп. Так как мины направленного действия, то в случае их срабатывания поражение будет наноситься в направлении противника, опасности для объектов ЗАЭС она не представляет", - сообщил он. Ранее Киев неоднократно предпринимал попытки забросить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра вблизи Запорожской АЭС, в том числе и для попыток силового захвата атомной станции. Россия, в свою очередь, подчеркивала, что не размещает на территории станции вооружений и военных, за исключением сил, необходимых для охраны периметра ЗАЭС. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, игорь коротченко
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Игорь Коротченко
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Эксперт Коротченко заявил, что найденные МАГАТЭ мины нужны для защиты ЗАЭС от диверсантов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от попыток украинской стороны осуществить диверсии, теракты и провокации на ядерном объекте, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обнаруженных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС противопехотных минах направленного действия. Они не представляют опасности для станции, но, по словам Гросси, их наличие не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности, а также "создает дополнительное психологическое давление на персонал станции".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"
07:51
"Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп. Так как мины направленного действия, то в случае их срабатывания поражение будет наноситься в направлении противника, опасности для объектов ЗАЭС она не представляет", - сообщил он.
Ранее Киев неоднократно предпринимал попытки забросить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра вблизи Запорожской АЭС, в том числе и для попыток силового захвата атомной станции. Россия, в свою очередь, подчеркивала, что не размещает на территории станции вооружений и военных, за исключением сил, необходимых для охраны периметра ЗАЭС.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСИгорь Коротченко
 
 
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