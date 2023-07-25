Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Эксперт Коротченко заявил, что найденные МАГАТЭ мины нужны для защиты ЗАЭС от диверсантов
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не несут угрозы объектам станции, а, наоборот, призваны защитить территорию ЗАЭС от попыток украинской стороны осуществить диверсии, теракты и провокации на ядерном объекте, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обнаруженных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС противопехотных минах направленного действия. Они не представляют опасности для станции, но, по словам Гросси, их наличие не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности, а также "создает дополнительное психологическое давление на персонал станции".
"Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп. Так как мины направленного действия, то в случае их срабатывания поражение будет наноситься в направлении противника, опасности для объектов ЗАЭС она не представляет", - сообщил он.
Ранее Киев неоднократно предпринимал попытки забросить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра вблизи Запорожской АЭС, в том числе и для попыток силового захвата атомной станции. Россия, в свою очередь, подчеркивала, что не размещает на территории станции вооружений и военных, за исключением сил, необходимых для охраны периметра ЗАЭС.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.