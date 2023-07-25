https://ria.ru/20230725/mid-1886089175.html

Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД

Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023

Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД

В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:09

2023-07-25T09:09

2023-07-25T09:09

россия

рим

сергей вершинин

зерновая сделка

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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РИМ, 25 июл – РИА Новости. В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или "черноморской зерновой инициативы", не идут. У нас четко озвучена наша позиция. После 17 июля возобновление инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год", - заявил Вершинин российским журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886083286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рим, сергей вершинин, зерновая сделка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)