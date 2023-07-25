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Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД
Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023
Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД
В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:09
2023-07-25T09:09
2023-07-25T09:09
россия
рим
сергей вершинин
зерновая сделка
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИМ, 25 июл – РИА Новости. В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или "черноморской зерновой инициативы", не идут. У нас четко озвучена наша позиция. После 17 июля возобновление инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год", - заявил Вершинин российским журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, рим, сергей вершинин, зерновая сделка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Рим, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки