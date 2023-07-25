https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html

Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск

Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России, совмещая отдых с работой. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:21

2023-07-25T13:21

2023-07-25T13:21

политика

россия

валентина матвиенко

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России, совмещая отдых с работой. "Если честно, передохнуть хочется, очень напряженный был этот год. Но, конечно, условия, в которых мы находимся, с учетом круга моих обязанностей, это будет отпуск, совмещенный с работой", - сказала политик журналистам. По ее словам, отпуск у нее будет "естественно, в России". Матвиенко отметила, что хочет отдохнуть понемногу "в разных местах". При этом Матвиенко добавила, что где бы она ни находилась, у нее всегда есть с собой спецсвязь. "У меня есть возможность, даже не находясь на рабочем месте, продолжать свою функциональную деятельность", - сказала спикер.

https://ria.ru/20230713/otpusk-1884031796.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, валентина матвиенко, здоровье - общество, совет федерации рф