https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html
Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск
Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России, совмещая отдых с работой. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:21
2023-07-25T13:21
2023-07-25T13:21
политика
россия
валентина матвиенко
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России, совмещая отдых с работой. "Если честно, передохнуть хочется, очень напряженный был этот год. Но, конечно, условия, в которых мы находимся, с учетом круга моих обязанностей, это будет отпуск, совмещенный с работой", - сказала политик журналистам. По ее словам, отпуск у нее будет "естественно, в России". Матвиенко отметила, что хочет отдохнуть понемногу "в разных местах". При этом Матвиенко добавила, что где бы она ни находилась, у нее всегда есть с собой спецсвязь. "У меня есть возможность, даже не находясь на рабочем месте, продолжать свою функциональную деятельность", - сказала спикер.
https://ria.ru/20230713/otpusk-1884031796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, здоровье - общество, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск
Матвиенко рассказала, что проведет отпуск, совмещая отдых с работой, на территории России
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России, совмещая отдых с работой.
"Если честно, передохнуть хочется, очень напряженный был этот год. Но, конечно, условия, в которых мы находимся, с учетом круга моих обязанностей, это будет отпуск, совмещенный с работой", - сказала политик журналистам.
По ее словам, отпуск у нее будет "естественно, в России". Матвиенко отметила, что хочет отдохнуть понемногу "в разных местах".
При этом Матвиенко добавила, что где бы она ни находилась, у нее всегда есть с собой спецсвязь. "У меня есть возможность, даже не находясь на рабочем месте, продолжать свою функциональную деятельность", - сказала спикер.
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