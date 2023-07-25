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МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности - РИА Новости, 25.07.2023
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04:15 25.07.2023 (обновлено: 08:02 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/magate-1886073977.html
МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности
МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности - РИА Новости, 25.07.2023
МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности
Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, которые не... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:15
2023-07-25T08:02
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
магатэ
запорожская аэс
в мире
рафаэль гросси
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, которые не представляют опасности для станции, сообщает говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Как отмечается, во время осмотра 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, находящихся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты подчеркнули, что они расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких снарядов специалисты не обнаружили."Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было осведомлено о предыдущей установке мин за пределами периметра объекта, а также в некоторых местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение, в районе, контролируемом военными. ... Но наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции — даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта. Команда продолжит взаимодействие со станцией", — сказал Гросси. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html
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энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о противопехотных минах на внешнем периметре Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, которые не представляют опасности для станции, сообщает говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Как отмечается, во время осмотра 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, находящихся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты подчеркнули, что они расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких снарядов специалисты не обнаружили.
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"Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было осведомлено о предыдущей установке мин за пределами периметра объекта, а также в некоторых местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение, в районе, контролируемом военными. ... Но наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции — даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта. Команда продолжит взаимодействие со станцией", — сказал Гросси.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреРафаэль Гросси
 
 
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