https://ria.ru/20230725/magate-1886073977.html

МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности

МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности - РИА Новости, 25.07.2023

МАГАТЭ обнаружило рядом с ЗАЭС мины, которые не угрожают ее безопасности

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, которые не... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:15

2023-07-25T04:15

2023-07-25T08:02

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия, которые не представляют опасности для станции, сообщает говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Как отмечается, во время осмотра 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, находящихся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты подчеркнули, что они расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких снарядов специалисты не обнаружили."Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было осведомлено о предыдущей установке мин за пределами периметра объекта, а также в некоторых местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение, в районе, контролируемом военными. ... Но наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции — даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта. Команда продолжит взаимодействие со станцией", — сказал Гросси. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на ЗАЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html

https://ria.ru/20230721/zaes-1885539863.html

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энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси