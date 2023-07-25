https://ria.ru/20230725/lorak-1886195134.html

В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак

В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак - РИА Новости, 25.07.2023

В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак

Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:47

2023-07-25T16:47

2023-07-25T16:47

шоубиз

турция

ани лорак

украина

анталия

вооруженные силы украины

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится. Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры. "Координируя совместные усилия Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак (Каролина Куек). Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлен тем, кто уже их приобрел", – говорится в сообщении.С сайта площадки пока не убрали афишу концерта, однако приобрести билет уже невозможно. Сама исполнительница не прокомментировала случившееся. В этом году Ани Лорак неоднократно сталкивалась с отменой своих шоу. Например, этой весной, когда представители концертных площадок Воронежа, Краснодара и Ростова-на-Дону сообщили, что выступления артистки не пройдут.Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что отмена концерта певицы в краевой столице была неизбежна из-за ее неоднозначной позиции относительно спецоперации. Он засомневался, что Лорак не помогает ВСУ. Позже исполнительница заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. С 2014 года Ани Лорак постоянно проживала в России. После начала спецоперации она около полугода не выходила на связь с поклонниками и не давала комментариев. Затем артистка анонсировала тур, в котором не было российских городов.

https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html

турция

украина

анталия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

турция, ани лорак, украина, анталия, вооруженные силы украины, знаменитости, музыка, краснодар, новости шоу-бизнеса