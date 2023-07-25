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В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак
В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак - РИА Новости, 25.07.2023
В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак
Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:47
2023-07-25T16:47
2023-07-25T16:47
шоубиз
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ани лорак
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музыка
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится. Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры. "Координируя совместные усилия Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак (Каролина Куек). Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлен тем, кто уже их приобрел", – говорится в сообщении.С сайта площадки пока не убрали афишу концерта, однако приобрести билет уже невозможно. Сама исполнительница не прокомментировала случившееся. В этом году Ани Лорак неоднократно сталкивалась с отменой своих шоу. Например, этой весной, когда представители концертных площадок Воронежа, Краснодара и Ростова-на-Дону сообщили, что выступления артистки не пройдут.Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что отмена концерта певицы в краевой столице была неизбежна из-за ее неоднозначной позиции относительно спецоперации. Он засомневался, что Лорак не помогает ВСУ. Позже исполнительница заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. С 2014 года Ани Лорак постоянно проживала в России. После начала спецоперации она около полугода не выходила на связь с поклонниками и не давала комментариев. Затем артистка анонсировала тур, в котором не было российских городов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ани лорак, украина, анталия, вооруженные силы украины, знаменитости, музыка, краснодар, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Турция, Ани Лорак, Украина, Анталия, Вооруженные силы Украины, Знаменитости, Музыка, Краснодар, Новости шоу-бизнеса
В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак
В Анталии отменили концерт Ани Лорак из-за давления украинской диаспоры и общественности
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится.
Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры.
«
"Координируя совместные усилия Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак (Каролина Куек). Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлен тем, кто уже их приобрел", – говорится в сообщении.
Отмена концертов Ани Лорак в Турции
1 из 2
Отмена концертов Ани Лорак в Турции
2 из 2
Отмена концертов Ани Лорак в Турции
1 из 2
Отмена концертов Ани Лорак в Турции
2 из 2
С сайта площадки пока не убрали афишу концерта, однако приобрести билет уже невозможно.
Сама исполнительница не прокомментировала случившееся.
В этом году Ани Лорак неоднократно сталкивалась с отменой своих шоу. Например, этой весной, когда представители концертных площадок Воронежа, Краснодара и Ростова-на-Дону сообщили, что выступления артистки не пройдут.
Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил
, что отмена концерта певицы в краевой столице была неизбежна из-за ее неоднозначной позиции относительно спецоперации. Он засомневался, что Лорак не помогает ВСУ.
Позже исполнительница заявила
, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.
С 2014 года Ани Лорак постоянно проживала в России. После начала спецоперации она около полугода не выходила на связь с поклонниками и не давала комментариев. Затем артистка анонсировала тур, в котором не было российских городов.
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса