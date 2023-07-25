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В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре - РИА Новости, 25.07.2023
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18:32 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kitay-1886238799.html
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:32
2023-07-25T18:32
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум "Один пояс-один путь", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.
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китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре

Ушаков: Путин намерен в октябре посетить КНР для участия в форуме "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум "Один пояс-один путь", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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