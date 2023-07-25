https://ria.ru/20230725/kitay-1886238799.html

В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре

В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:32

2023-07-25T18:32

2023-07-25T18:32

китай

россия

владимир путин

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум "Один пояс-один путь", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.

https://ria.ru/20230322/poslanie-1859853011.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика