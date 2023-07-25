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В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:32
2023-07-25T18:32
2023-07-25T18:32
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум "Один пояс-один путь", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
Ушаков: Путин намерен в октябре посетить КНР для участия в форуме "Один пояс — один путь"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь", сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум "Один пояс-один путь", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможном визите Путина в Китай.
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