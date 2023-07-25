Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в Казани
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Вывеска международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Казани с 25 по 27 июля, его программа, состоящая из 15 фильмов о героях специальной военной операции, включает несколько лент документалистов из Татарстана, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"В рамках фестиваля состоятся встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы", - говорится в сообщении.
Фестиваль откроется премьерой режиссеров документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и автора Ольги Кирий - картиной "Казаки". Зрители увидят несколько дней из жизни штурмового казачьего батальона "Крым". В программе представлены в том числе работы документалистов из Татарстана - "ZV" режиссера Зуфара Давлетшина, "Незабытые" режиссера Елены Леви производства Insight People и проект агентства "Татар-информ" - фильмы о героях спецоперации режиссера Равиля Мукменова.
"Мы приготовили насыщенную программу для нашего фестиваля в городах. У каждого желающего будет возможность не только посмотреть важные фильмы о героях специальной военной операции, но и пообщаться с единомышленниками. Мы покажем как уже полюбившиеся зрителям фильмы с фестиваля в Москве, так и абсолютно новые картины", - цитирует пресс-служба слова руководителя документального вещания RT и генерального продюсера фестиваля Екатерины Яковлевой.
В рамках деловой программы фестиваля пройдут круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова, встреча с военкорами, музыкантами, поэтами, которые ездят на передовую, "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги", онлайн-дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса по теме информационных войн.
На торжественной церемонии открытия фестиваля выступит рок-певица Юлия Чичерина.
Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" пройдет в казанском IT-парке имени Башира Рамеева с 25 по 27 июля при поддержке правительства Татарстана. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.