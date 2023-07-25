https://ria.ru/20230725/kchr-1886130499.html

Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка

Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка - РИА Новости, 25.07.2023

Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка

Проект развития территории Малого пруда в самом посещаемом парке в Карачаево-Черкесии получил федеральный грант по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:19

2023-07-25T12:19

2023-07-25T12:19

карачаево-черкесская республика

карачаевск

усть-джегута

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 25 июл - РИА Новости. Проект развития территории Малого пруда в самом посещаемом парке в Карачаево-Черкесии получил федеральный грант по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов. Проект "Малый пруд в парке культуры и отдыха "Зеленый остров в Черкесске" стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его реализация запланирована на 2024 год. По соглашению с Минстроем России на благоустройство в 2023 году будет выделено 105 миллиона рублей. При этом проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. Глава региона добавил, что проект предусматривает устройство пирсов, организацию экскурсий на сапбордах по каналам, соединяющим Малый и Большой пруды, строительство веревочного парка, создание променадов, обустройство детской игровой тропы, реконструкцию спортивных площадок, установку уличного освещения, скамеек, беседок для отдыха и многое др. "Самое главное - парк сохранит свою прежнюю атмосферу: проект минимально изменяют существующее озеленение и только дополняет его", - сообщил Темрезов. Он также отметил, что Карачаево-Черкесия в третий раз выигрывает в конкурсе Минстроя России. Федеральные гранты были выделены на строительство парков в городах Карачаевск и Усть-Джегута в 2021 и 2022 годах.

https://ria.ru/20230623/razvitie-1880008916.html

карачаевск

усть-джегута

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Артем Смирнов

карачаевск, усть-джегута, рашид темрезов