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Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка
Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка - РИА Новости, 25.07.2023
Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка
Проект развития территории Малого пруда в самом посещаемом парке в Карачаево-Черкесии получил федеральный грант по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:19
2023-07-25T12:19
2023-07-25T12:19
карачаево-черкесская республика
карачаевск
усть-джегута
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 25 июл - РИА Новости. Проект развития территории Малого пруда в самом посещаемом парке в Карачаево-Черкесии получил федеральный грант по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов. Проект "Малый пруд в парке культуры и отдыха "Зеленый остров в Черкесске" стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его реализация запланирована на 2024 год. По соглашению с Минстроем России на благоустройство в 2023 году будет выделено 105 миллиона рублей. При этом проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. Глава региона добавил, что проект предусматривает устройство пирсов, организацию экскурсий на сапбордах по каналам, соединяющим Малый и Большой пруды, строительство веревочного парка, создание променадов, обустройство детской игровой тропы, реконструкцию спортивных площадок, установку уличного освещения, скамеек, беседок для отдыха и многое др. "Самое главное - парк сохранит свою прежнюю атмосферу: проект минимально изменяют существующее озеленение и только дополняет его", - сообщил Темрезов. Он также отметил, что Карачаево-Черкесия в третий раз выигрывает в конкурсе Минстроя России. Федеральные гранты были выделены на строительство парков в городах Карачаевск и Усть-Джегута в 2021 и 2022 годах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаевск, усть-джегута, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск, Усть-Джегута, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 25 июл - РИА Новости. Проект развития территории Малого пруда в самом посещаемом парке в Карачаево-Черкесии получил федеральный грант по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов.
Проект "Малый пруд в парке культуры и отдыха "Зеленый остров в Черкесске" стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его реализация запланирована на 2024 год.
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По соглашению с Минстроем России
на благоустройство в 2023 году будет выделено 105 миллиона рублей. При этом проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.
Глава региона добавил, что проект предусматривает устройство пирсов, организацию экскурсий на сапбордах по каналам, соединяющим Малый и Большой пруды, строительство веревочного парка, создание променадов, обустройство детской игровой тропы, реконструкцию спортивных площадок, установку уличного освещения, скамеек, беседок для отдыха и многое др.
"Самое главное - парк сохранит свою прежнюю атмосферу: проект минимально изменяют существующее озеленение и только дополняет его", - сообщил Темрезов.
Он также отметил, что Карачаево-Черкесия в третий раз выигрывает в конкурсе Минстроя России. Федеральные гранты были выделены на строительство парков в городах Карачаевск
и Усть-Джегута
в 2021 и 2022 годах.