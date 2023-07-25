https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html

Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха

Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха - РИА Новости, 25.07.2023

Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха

Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян, отметив, что представители Карабаха... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:43

2023-07-25T12:43

2023-07-25T13:38

армения

в мире

нагорный карабах

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян, отметив, что представители Карабаха должны, по его мнению, стать участниками переговоров."Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Стороной переговоров должны быть представители Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник. По его словам, вопросы прав и безопасности Нагорного Карабаха должны обсуждаться в рамках диалога между Баку и Степанакертом при международном участии, что позволит жителям Карабаха поднять волнующие их вопросы. Он также заявил, что не обсуждал во время переговоров с Азербайджаном вопрос использовании для поставок товаров в Карабах дороги через Агдам вместо Лачинского коридора.В рамках переговорного процесса по Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ, где сопредседателями были Россия, США и Франция, сторонами переговоров являлись Азербайджан и Армения, которая также представляла интересы Нагорного Карабаха. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что необходимо "попрощаться" с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сейчас официальный Ереван заявляет, что вопросы обеспечения прав и безопасности народа нагорного Карабаха должны быть решены путем диалога Баку и Степанакерта в рамках международного механизма.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе