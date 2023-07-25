https://ria.ru/20230725/iphone-1886128810.html

Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях

Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях

Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях с точки зрения национальной безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:14

2023-07-25T12:14

2023-07-25T12:53

технологии

валентина матвиенко

безопасность

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях с точки зрения национальной безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции."Почему отказываться от iPhone? По крайней мере, точно нельзя использовать в служебных целях, потому что наши "не партнеры", так скажу, весь мир прослушивают, и это уже давно доказано, и это никто не отрицает, что такая возможность есть. И с точки зрения безопасности и государственной, и личной, если хотите, безопасности, конечно, это уже представляет определённую угрозу", - отметила Матвиенко.По ее словам, полностью отказаться от iPhone в России станет возможно только тогда, когда собственное производство станет достаточно конкурентоспособным."Для того чтобы вообще отказаться от этого, надо развивать собственную промышленность, собственное производство, собственные iPhone. Этим занимается и Министерство промышленности, и Минцифры. Они должны быть конкурентные как по качеству, так и по цене", - добавила председатель СФ.В ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.

https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html

https://ria.ru/20230601/apple-1875538165.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, валентина матвиенко, безопасность, совет федерации рф