https://ria.ru/20230725/gosdolg-1886119705.html
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:38
2023-07-25T11:38
2023-07-25T12:39
россия
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы, потому что в России минимальный размер государственного долга", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика и сейчас страна во многом защищена.
https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Матвиенко заявила, что госдолг России минимален и есть возможность его увеличивать
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы, потому что в России минимальный размер государственного долга", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика и сейчас страна во многом защищена.
Минфин планирует увеличивать объем госдолга