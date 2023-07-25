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Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга - РИА Новости, 25.07.2023
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11:38 25.07.2023 (обновлено: 12:39 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/gosdolg-1886119705.html
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:38
2023-07-25T12:39
россия
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы, потому что в России минимальный размер государственного долга", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика и сейчас страна во многом защищена.
https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html
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россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга

Матвиенко заявила, что госдолг России минимален и есть возможность его увеличивать

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы, потому что в России минимальный размер государственного долга", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика и сейчас страна во многом защищена.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Минфин планирует увеличивать объем госдолга
18 июля, 10:26
 
РоссияЭкономикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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