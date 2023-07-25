https://ria.ru/20230725/gosdolg-1886119705.html

Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга

Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга

Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:38

2023-07-25T11:38

2023-07-25T12:39

россия

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдолг в России минимальный, есть возможность его увеличивать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Полагаю, что у нас есть возможность, у правительства, увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы, потому что в России минимальный размер государственного долга", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что минимальный размер госдолга говорит о том, что все последние годы в России велась взвешенная финансовая политика и сейчас страна во многом защищена.

https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф