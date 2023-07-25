Рейтинг@Mail.ru
МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе" - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 25.07.2023 (обновлено: 23:49 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/golodomor-1886278096.html
МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"
МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе" - РИА Новости, 25.07.2023
МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:48
2023-07-25T23:49
в мире
украина
казахстан
италия
антонио таяни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа, хотя одновременно призвал держать открытыми каналы диалога с Москвой. "Мы должны поддерживать открытым диалог с Москвой, и мы хорошо знаем, какова их позиция. По этому поводу мы имеем совершенно иное мнение. Мы не разделяем утверждения, содержащиеся в письме российского посольства. Посол есть посол, но такие письма отсылаются обратно отправителю", - заявил глава итальянского МИД журналистам в кулуарах публичного мероприятия в Риме. Ранее во вторник посольство РФ разместило в соцсетях публикацию в связи с обсуждением в верхней палате парламента Италии вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа. "Голод 1932-1933 годов – общая трагедия, память о которой объединяет народы России, Украины и Казахстана. Она стала следствием наложения управленческих просчетов региональных администраций сельскохозяйственных районов СССР на неблагоприятные климатические условия начала 1930-х годов", - указывается в публикации. Российское посольство выразило надежду на то, что итальянские сенаторы "проявят дальновидность и широту исторического кругозора и не пойдут по пути пропаганды политико-идеологического мифа, пестуемого властями Украины в угоду ультранационалистическим, неонацистским и русофобским силам и их англо-американским покровителям". На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html
https://ria.ru/20230707/golodomor-1882726569.html
украина
казахстан
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, казахстан, италия, антонио таяни
В мире, Украина, Казахстан, Италия, Антонио Таяни
МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"

Глава МИД Таяни негативно отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа, хотя одновременно призвал держать открытыми каналы диалога с Москвой.
"Мы должны поддерживать открытым диалог с Москвой, и мы хорошо знаем, какова их позиция. По этому поводу мы имеем совершенно иное мнение. Мы не разделяем утверждения, содержащиеся в письме российского посольства. Посол есть посол, но такие письма отсылаются обратно отправителю", - заявил глава итальянского МИД журналистам в кулуарах публичного мероприятия в Риме.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"
26 мая, 11:05
Ранее во вторник посольство РФ разместило в соцсетях публикацию в связи с обсуждением в верхней палате парламента Италии вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа. "Голод 1932-1933 годов – общая трагедия, память о которой объединяет народы России, Украины и Казахстана. Она стала следствием наложения управленческих просчетов региональных администраций сельскохозяйственных районов СССР на неблагоприятные климатические условия начала 1930-х годов", - указывается в публикации.
Российское посольство выразило надежду на то, что итальянские сенаторы "проявят дальновидность и широту исторического кругозора и не пойдут по пути пропаганды политико-идеологического мифа, пестуемого властями Украины в угоду ультранационалистическим, неонацистским и русофобским силам и их англо-американским покровителям".
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа
7 июля, 10:16
 
В миреУкраинаКазахстанИталияАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала