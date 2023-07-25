МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"
Глава МИД Таяни негативно отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа, хотя одновременно призвал держать открытыми каналы диалога с Москвой.
"Мы должны поддерживать открытым диалог с Москвой, и мы хорошо знаем, какова их позиция. По этому поводу мы имеем совершенно иное мнение. Мы не разделяем утверждения, содержащиеся в письме российского посольства. Посол есть посол, но такие письма отсылаются обратно отправителю", - заявил глава итальянского МИД журналистам в кулуарах публичного мероприятия в Риме.
Ранее во вторник посольство РФ разместило в соцсетях публикацию в связи с обсуждением в верхней палате парламента Италии вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа. "Голод 1932-1933 годов – общая трагедия, память о которой объединяет народы России, Украины и Казахстана. Она стала следствием наложения управленческих просчетов региональных администраций сельскохозяйственных районов СССР на неблагоприятные климатические условия начала 1930-х годов", - указывается в публикации.
Российское посольство выразило надежду на то, что итальянские сенаторы "проявят дальновидность и широту исторического кругозора и не пойдут по пути пропаганды политико-идеологического мифа, пестуемого властями Украины в угоду ультранационалистическим, неонацистским и русофобским силам и их англо-американским покровителям".
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.