https://ria.ru/20230725/golodomor-1886278096.html

МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"

МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе" - РИА Новости, 25.07.2023

МИД Италии отреагировал на публикацию посольства России о "голодоморе"

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:48

2023-07-25T23:48

2023-07-25T23:49

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антонио таяни

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РИМ, 25 июл – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни негативно отреагировал на публикацию российского посольства в Риме относительно обсуждения в Сенате республики вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа, хотя одновременно призвал держать открытыми каналы диалога с Москвой. "Мы должны поддерживать открытым диалог с Москвой, и мы хорошо знаем, какова их позиция. По этому поводу мы имеем совершенно иное мнение. Мы не разделяем утверждения, содержащиеся в письме российского посольства. Посол есть посол, но такие письма отсылаются обратно отправителю", - заявил глава итальянского МИД журналистам в кулуарах публичного мероприятия в Риме. Ранее во вторник посольство РФ разместило в соцсетях публикацию в связи с обсуждением в верхней палате парламента Италии вопроса о признании так называемого "голодомора" геноцидом украинского народа. "Голод 1932-1933 годов – общая трагедия, память о которой объединяет народы России, Украины и Казахстана. Она стала следствием наложения управленческих просчетов региональных администраций сельскохозяйственных районов СССР на неблагоприятные климатические условия начала 1930-х годов", - указывается в публикации. Российское посольство выразило надежду на то, что итальянские сенаторы "проявят дальновидность и широту исторического кругозора и не пойдут по пути пропаганды политико-идеологического мифа, пестуемого властями Украины в угоду ультранационалистическим, неонацистским и русофобским силам и их англо-американским покровителям". На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html

https://ria.ru/20230707/golodomor-1882726569.html

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в мире, украина, казахстан, италия, антонио таяни