https://ria.ru/20230725/ges-1886083564.html
СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС
СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 25.07.2023
СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС
Следственный комитет России подтвердил гибель 55 человек в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:20
2023-07-25T08:20
2023-07-25T11:45
происшествия
херсонская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил гибель 55 человек в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек."На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали", - сказал он в интервью РИА Новости.Бастрыкин добавил, что российские следователи продолжают устанавливать и оценивать причинный ущерб, сейчас проводится комплексная криминалистическая (видеотехническая и взрывотехническая) судебная экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошено более тысячи человек, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект."В рамках этого уголовного дела также расследуются и факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области. Следователи и криминалисты осмотрели конструкцию дамбы ГЭС и прилегающую к ней территорию, а также места эвакуации населения, подвергшиеся обстрелам", - добавил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html
https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885708151.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099d981c29143a3334df374fb57f57a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс
Происшествия, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС
СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС
Бастрыкин: из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил гибель 55 человек в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек.
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС
"На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали", - сказал он в интервью РИА Новости.
Бастрыкин добавил, что российские следователи продолжают устанавливать и оценивать причинный ущерб, сейчас проводится комплексная криминалистическая (видеотехническая и взрывотехническая) судебная экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошено более тысячи человек, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект.
"В рамках этого уголовного дела также расследуются и факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ
пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области
. Следователи и криминалисты осмотрели конструкцию дамбы ГЭС и прилегающую к ней территорию, а также места эвакуации населения, подвергшиеся обстрелам", - добавил Бастрыкин.
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС