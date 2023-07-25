https://ria.ru/20230725/ges-1886083564.html

СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС

СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 25.07.2023

СК подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России подтвердил гибель 55 человек в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:20

2023-07-25T08:20

2023-07-25T11:45

происшествия

херсонская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил гибель 55 человек в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек."На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали", - сказал он в интервью РИА Новости.Бастрыкин добавил, что российские следователи продолжают устанавливать и оценивать причинный ущерб, сейчас проводится комплексная криминалистическая (видеотехническая и взрывотехническая) судебная экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошено более тысячи человек, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект."В рамках этого уголовного дела также расследуются и факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области. Следователи и криминалисты осмотрели конструкцию дамбы ГЭС и прилегающую к ней территорию, а также места эвакуации населения, подвергшиеся обстрелам", - добавил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html

https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885708151.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс