https://ria.ru/20230725/front-1886269292.html

Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей

Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей - РИА Новости, 25.07.2023

Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей

В Запорожской области на линии фронта установилось относительное "затишье перед бурей", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:49

2023-07-25T21:49

2023-07-25T21:49

специальная военная операция на украине

киев

сша

владимир рогов

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта установилось относительное "затишье перед бурей", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. "На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На ореховском и васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские войска готовятся ко второй волне наступления, порядка 60% их штурмовых резервов еще не задействовано в боях. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html

https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, вооруженные силы рф, сергей шойгу, в мире