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Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/front-1886269292.html
Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей
Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей - РИА Новости, 25.07.2023
Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей
В Запорожской области на линии фронта установилось относительное "затишье перед бурей", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T21:49
2023-07-25T21:49
специальная военная операция на украине
киев
сша
владимир рогов
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта установилось относительное "затишье перед бурей", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. "На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На ореховском и васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские войска готовятся ко второй волне наступления, порядка 60% их штурмовых резервов еще не задействовано в боях. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html
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киев, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, вооруженные силы рф, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, В мире
Обстановку на Запорожском фронте назвали затишьем перед бурей

Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта установилось относительное "затишье перед бурей", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Уничтожат всех. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за приказа НАТО
Вчера, 21:40
"На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На ореховском и васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинские войска готовятся ко второй волне наступления, порядка 60% их штурмовых резервов еще не задействовано в боях.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинВооруженные силы РФСергей ШойгуВ мире
 
 
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