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Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках - РИА Новости, 25.07.2023
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках
Напавший на полицейских перед концертом группы "Руки вверх!" пьяный фанат полностью признал свою вину. Несмотря на это, на него возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:51
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Напавший на полицейских перед концертом группы "Руки вверх!" пьяный фанат полностью признал свою вину. Несмотря на это, на него возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти)... В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью", — информирует СК. Мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках. Его задержали и составили административный протокол.Сейчас решается вопрос об аресте дебошира. Конфликт мужчины с полицейскими произошел перед концертом группы "Руки вверх!", когда нетрезвому поклоннику отказали в посещении шоу. Расстроенный начал нецензурно выражаться, а затем покалечил двух стражей порядка.Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были обратится к медикам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках
Против напавшего на полицейских пьяного фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело