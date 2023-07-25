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Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
14:51 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/fanat-1886155737.html
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках - РИА Новости, 25.07.2023
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках
Напавший на полицейских перед концертом группы "Руки вверх!" пьяный фанат полностью признал свою вину. Несмотря на это, на него возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:51
шоубиз
руки вверх! (группа)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия
знаменитости
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Напавший на полицейских перед концертом группы "Руки вверх!" пьяный фанат полностью признал свою вину. Несмотря на это, на него возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти)... В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью", — информирует СК. Мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках. Его задержали и составили административный протокол.Сейчас решается вопрос об аресте дебошира. Конфликт мужчины с полицейскими произошел перед концертом группы "Руки вверх!", когда нетрезвому поклоннику отказали в посещении шоу. Расстроенный начал нецензурно выражаться, а затем покалечил двух стражей порядка.Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были обратится к медикам.
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Шоубиз, Руки Вверх! (группа), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Происшествия, Знаменитости, звезды, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Сергей Жуков
Против фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело за инцидент в Лужниках

Против напавшего на полицейских пьяного фаната "Руки вверх!" возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСолист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выступает на своем концерте "Лужники на бис!"
Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков выступает на своем концерте Лужники на бис! - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Напавший на полицейских перед концертом группы "Руки вверх!" пьяный фанат полностью признал свою вину. Несмотря на это, на него возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти)... В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью", — информирует СК.
Мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках. Его задержали и составили административный протокол.
Сейчас решается вопрос об аресте дебошира.
Конфликт мужчины с полицейскими произошел перед концертом группы "Руки вверх!", когда нетрезвому поклоннику отказали в посещении шоу. Расстроенный начал нецензурно выражаться, а затем покалечил двух стражей порядка.
Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были обратится к медикам.
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ШоубизРуки Вверх! (группа)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваПроисшествияЗнаменитостизвездыНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесСергей Жуков
 
 
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