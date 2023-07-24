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Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках - РИА Новости, 24.07.2023
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:21
2023-07-24T14:21
2023-07-24T14:22
шоубиз
происшествия
россия
сергей жуков
руки вверх! (группа)
знаменитости
музыка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу."При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении. После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол. "В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка – ред.). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточняется в релизе. Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергей жуков, руки вверх! (группа), знаменитости, музыка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Происшествия, Россия, Сергей Жуков, Руки Вверх! (группа), Знаменитости, Музыка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
Фаната "Руки Вверх!" задержали за нападение на полицейских за отказ в посещении шоу группы
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу.
«
"При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.
После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол.
«
"В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка – ред.). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточняется в релизе.
Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.
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