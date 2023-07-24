Рейтинг@Mail.ru
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:21 24.07.2023 (обновлено: 14:22 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vverkh-1885952519.html
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках - РИА Новости, 24.07.2023
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:21
2023-07-24T14:22
шоубиз
происшествия
россия
сергей жуков
руки вверх! (группа)
знаменитости
музыка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/79/1525917927_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bd132ff9e36b158b7d7ccabf6f2ce0e8.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу."При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении. После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол. "В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка – ред.). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточняется в релизе. Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20230707/khabib-1882875831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/79/1525917927_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3323ceddf144d9c966923ce13d90bfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сергей жуков, руки вверх! (группа), знаменитости, музыка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Происшествия, Россия, Сергей Жуков, Руки Вверх! (группа), Знаменитости, Музыка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках

Фаната "Руки Вверх!" задержали за нападение на полицейских за отказ в посещении шоу группы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу.
«
"При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.
После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол.
«
"В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка – ред.). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточняется в релизе.
Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.
Певец Хабиб Шарипов на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зрительница, получившая травму на концерте Хабиба, выиграла суд
7 июля, 19:04
 
ШоубизПроисшествияРоссияСергей ЖуковРуки Вверх! (группа)ЗнаменитостиМузыкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала