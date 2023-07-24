https://ria.ru/20230724/vverkh-1885952519.html

Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках

Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках - РИА Новости, 24.07.2023

Фанат "Руки Вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:21

2023-07-24T14:21

2023-07-24T14:22

шоубиз

происшествия

россия

сергей жуков

руки вверх! (группа)

знаменитости

музыка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фанат "Руки Вверх!" напал на сотрудников правоохранительных органов перед концертом группы 22 июля в Лужниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, причиной конфликта послужил отказ нетрезвому мужчине в посещении шоу."При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении. После нападения сотрудники правоохранительных органов обратились в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении задержанного был составлен административный протокол. "В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка – ред.). Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточняется в релизе. Концерт "Руки Вверх!" состоялся 22 июля. Из-за большого количества зрителей, желающих посетить шоу, были сокращены интервалы движения поездов. По словам лидера коллектива Сергея Жукова, ему удалось собрать в Лужниках 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20230707/khabib-1882875831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

происшествия, россия, сергей жуков, руки вверх! (группа), знаменитости, музыка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)