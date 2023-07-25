https://ria.ru/20230725/energetika-1886088582.html

Россия намерена развивать энергетический сектор африканских стран

Россия намерена развивать энергетический сектор африканских стран - РИА Новости, 25.07.2023

Россия намерена развивать энергетический сектор африканских стран

Москва заинтересована в том, чтобы российские компании участвовали в развитии энергетического сектора Африки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:04

2023-07-25T09:04

2023-07-25T11:33

россия

африка

олег озеров

в мире

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы российские компании участвовали в развитии энергетического сектора Африки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании принимали участие в развитии энергетического сектора, но при этом исходим из того, что энергетические ресурсы Африки должны прежде всего идти для ее собственного развития", – сказал Озеров. Он отметил, что во всех африканских странах разная ситуация: некоторым требуется экспортировать углеводороды, а другим использовать их для внутреннего развития. Говоря о других сферах энергетического сотрудничества России и Африки, Озеров напомнил, что РФ строит атомную станцию в Египте, а её реализация "идет с опережением графика". "Российская атомная промышленность – колоссальная отрасль, которая может очень много дать африканскому континенту", – подчеркнул дипломат. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

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россия, африка, олег озеров, в мире, экономика