https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886080521.html

Эксперт заявил, в каком случае труд в России станет дорогим

Эксперт заявил, в каком случае труд в России станет дорогим - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт заявил, в каком случае труд в России станет дорогим

Структурная перестройка приведет экономику страны к новому качеству, в результате чего труд в России должен стать дорогим, заявил РИА Новости директор Института РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:39

2023-07-25T07:39

2023-07-25T07:39

экономика

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Структурная перестройка приведет экономику страны к новому качеству, в результате чего труд в России должен стать дорогим, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Структурная перестройка, которая в итоге и приведет экономику России к новому качеству, предполагает, что труд должен быть дорогим. В более эффективной экономике будут более качественные рабочие места, и естественным образом вырастет заработная плата", - сказал он. Отвечая на вопрос о выплатах участникам СВО, эксперт заметил, что "хотя сумма это немалая – примерно 2 триллиона 100 миллионов рублей в год, она не критичная с точки зрения возможности государства эти выплаты обеспечить". Широв пояснил расчеты следующим образом: "если исходить из того, что в зоне СВО находится примерно 700 тысяч военнослужащих, умножаем это число сначала на 250 тысяч рублей, а затем на 12 месяцев, то получается минимальная оценка в 2 триллиона 100 миллионов рублей". ВВП России в 2023 году, по его словам, ожидается на уровне 160 триллионов рублей. Другое дело, заметил эксперт, что, когда СВО закончится, такая численность военнослужащих, скорее всего, не потребуется. "Демобилизация неизбежна. Люди начнут возвращаться домой на свои гражданские рабочие места с уровнем оплаты труда в 30-50 тысяч рублей", - заметил директор ИНП РАН. Поэтому, с его точки зрения, переформатирование роста экономики невозможно с низким уровнем оплаты труда в базовых секторах промышленности. "Повышение уровня зарплат неизбежно должно произойти, но не просто так, а по мере повышения эффективности экономики", - подчеркнул Широв.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html

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экономика, россия, российская академия наук