https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074987.html
Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России
Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России
Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:59
2023-07-25T04:59
2023-07-25T05:00
экономика
россия
российская академия наук
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - сказал он. Они, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны". "Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заметил эксперт. Передел российского рынка, добавил Широв, создает дополнительную доходность нашей экономики, которую бизнес может использовать по-разному. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - заключил директор ИНП РАН.
https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html
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экономика, россия, российская академия наук, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Российская академия наук, Санкции, Санкции в отношении России
Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России
Директор Института РАН: давление Запада позитивно скажется на развитии экономики России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - сказал он.
Они, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны".
"Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заметил эксперт.
Передел российского рынка, добавил Широв, создает дополнительную доходность нашей экономики, которую бизнес может использовать по-разному. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - заключил директор ИНП РАН.
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