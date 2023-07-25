https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074987.html

Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России

Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт заявил о позитивном влиянии западных санкций на экономику России

Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:59

2023-07-25T04:59

2023-07-25T05:00

экономика

россия

российская академия наук

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - сказал он. Они, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны". "Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заметил эксперт. Передел российского рынка, добавил Широв, создает дополнительную доходность нашей экономики, которую бизнес может использовать по-разному. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - заключил директор ИНП РАН.

https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html

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экономика, россия, российская академия наук, санкции, санкции в отношении россии