https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:26
2023-07-25T04:26
2023-07-25T04:26
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российская академия наук
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют спрос на продукцию других секторов, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", - сказал Широв. Потому что расходы эти, по его словам, мультиплицируют спрос на продукцию других секторов, и, следовательно, формируют дополнительные доходы не только в отраслях ВПК, а во всей экономике. При этом эксперт заметил, что "определенной проблемой, о которой нужно думать уже сейчас, будет снижение объемов военного производства после окончания конфликта". "Важно будет эффективно использовать накопленный потенциал, в том числе и кадровый, оборонного комплекса для развитие гражданских секторов экономики",- заключил директор ИНП РАН.
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россия, российская академия наук, экономика
Россия, Российская академия наук, Экономика
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
Директор института РАН Широв: СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют спрос на продукцию других секторов, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", - сказал Широв.
Потому что расходы эти, по его словам, мультиплицируют спрос на продукцию других секторов, и, следовательно, формируют дополнительные доходы не только в отраслях ВПК, а во всей экономике.
При этом эксперт заметил, что "определенной проблемой, о которой нужно думать уже сейчас, будет снижение объемов военного производства после окончания конфликта".
"Важно будет эффективно использовать накопленный потенциал, в том числе и кадровый, оборонного комплекса для развитие гражданских секторов экономики",- заключил директор ИНП РАН.
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