Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России
Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:26
2023-07-25T04:26
россия
российская академия наук
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789387832_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1a987a4c98c897709e1563257d26fce7.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют спрос на продукцию других секторов, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", - сказал Широв. Потому что расходы эти, по его словам, мультиплицируют спрос на продукцию других секторов, и, следовательно, формируют дополнительные доходы не только в отраслях ВПК, а во всей экономике. При этом эксперт заметил, что "определенной проблемой, о которой нужно думать уже сейчас, будет снижение объемов военного производства после окончания конфликта". "Важно будет эффективно использовать накопленный потенциал, в том числе и кадровый, оборонного комплекса для развитие гражданских секторов экономики",- заключил директор ИНП РАН.
https://ria.ru/20230724/rubl-1885964895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789387832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a94b7d7161cd48a3dc715480432507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская академия наук, экономика
Россия, Российская академия наук, Экономика
Эксперт заявил, что СВО не будет тормозить модернизацию экономики России

Директор института РАН Широв: СВО не будет тормозить модернизацию экономики России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оборонные расходы России из-за проведения специальной военной операции увеличились, но они не задерживают модернизацию экономики страны, потому что проецируют спрос на продукцию других секторов, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", - сказал Широв.
Потому что расходы эти, по его словам, мультиплицируют спрос на продукцию других секторов, и, следовательно, формируют дополнительные доходы не только в отраслях ВПК, а во всей экономике.
При этом эксперт заметил, что "определенной проблемой, о которой нужно думать уже сейчас, будет снижение объемов военного производства после окончания конфликта".
"Важно будет эффективно использовать накопленный потенциал, в том числе и кадровый, оборонного комплекса для развитие гражданских секторов экономики",- заключил директор ИНП РАН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин подписал закон о цифровом рубле
Вчера, 14:47
 
РоссияРоссийская академия наукЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала