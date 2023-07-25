https://ria.ru/20230725/e-mail-1886104373.html

В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail

В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail - РИА Новости, 25.07.2023

В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:36

2023-07-25T10:36

2023-07-25T11:57

общество

госдума рф

технологии

россия

антон горелкин

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.Так, владельцев сайтов, информационных систем, "программ для электронных вычислительных машин" хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей. Среди них — регистрация по номеру телефона российского оператора, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также "с использованием иной информационной системы", которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо. Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается.Поправки одобрены комитетом нижней палаты по информационной политике, вчера документ внесен на рассмотрение депутатов.

https://ria.ru/20230713/threads-1882887925.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, технологии, россия, антон горелкин