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В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail - РИА Новости, 25.07.2023
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10:36 25.07.2023 (обновлено: 11:57 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/e-mail-1886104373.html
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail - РИА Новости, 25.07.2023
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:36
2023-07-25T11:57
общество
госдума рф
технологии
россия
антон горелкин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.Так, владельцев сайтов, информационных систем, "программ для электронных вычислительных машин" хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей. Среди них — регистрация по номеру телефона российского оператора, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также "с использованием иной информационной системы", которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо. Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается.Поправки одобрены комитетом нижней палаты по информационной политике, вчера документ внесен на рассмотрение депутатов.
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общество, госдума рф, технологии, россия, антон горелкин
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Антон Горелкин
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail

В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с иностранных e-mail

© Fotolia / fantom_rdНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Fotolia / fantom_rd
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.
Так, владельцев сайтов, информационных систем, "программ для электронных вычислительных машин" хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей. Среди них — регистрация по номеру телефона российского оператора, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также "с использованием иной информационной системы", которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо.
Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается.
Поправки одобрены комитетом нижней палаты по информационной политике, вчера документ внесен на рассмотрение депутатов.
Threads - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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ОбществоГосдума РФТехнологииРоссияАнтон Горелкин
 
 
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