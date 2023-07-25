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В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail - РИА Новости, 25.07.2023
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:36
2023-07-25T10:36
2023-07-25T11:57
общество
госдума рф
технологии
россия
антон горелкин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.Так, владельцев сайтов, информационных систем, "программ для электронных вычислительных машин" хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей. Среди них — регистрация по номеру телефона российского оператора, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также "с использованием иной информационной системы", которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо. Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается.Поправки одобрены комитетом нижней палаты по информационной политике, вчера документ внесен на рассмотрение депутатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, технологии, россия, антон горелкин
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Антон Горелкин
В ГД предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail
В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с иностранных e-mail
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок
, опубликованной в думской электронной базе.
Так, владельцев сайтов, информационных систем, "программ для электронных вычислительных машин" хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей. Среди них — регистрация по номеру телефона российского оператора, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также "с использованием иной информационной системы", которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо.
Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается.
Поправки одобрены комитетом нижней палаты по информационной политике, вчера документ внесен на рассмотрение депутатов.
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