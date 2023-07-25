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В августе в космосе протестируют "бауманский" двигатель для спутников
В августе в космосе протестируют "бауманский" двигатель для спутников - РИА Новости, 25.07.2023
В августе в космосе протестируют "бауманский" двигатель для спутников
МГТУ имени Баумана протестирует свой собственный высокочастотный плазменный двигатель на спутнике "Хорс" в августе 2023 года, сообщил РИА Новости ректор вуза... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:21
2023-07-25T03:21
2023-07-25T10:37
наука
космос - риа наука
земля
михаил гордин
гидрометцентр
мгту имени баумана
наука
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МГТУ имени Баумана протестирует свой собственный высокочастотный плазменный двигатель на спутнике "Хорс" в августе 2023 года, сообщил РИА Новости ректор вуза Михаил Гордин.Созданные студентами "Бауманки" спутники "Ярило" №3 и №4, а также "Хорс" №1 и №2 вышли на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный."С "Хорсов" с приборов Росгидромета получили информацию, сейчас Росгидромет расшифровывает ее. И, соответственно, там у нас эксперимент по двигателю, он запланирован на август, сейчас идет дегазация спутника, будем готовиться в августе провести его", — сказал Гордин.Он уточнил, что собственные двигатели нужны университету для того, чтобы иметь возможность разрабатывать не отдельные спутники, а орбитальные группировки. Двигатели будут использовать для разнесения аппаратов по целевым орбитам, что, по словам Гордина, предпочтительнее, чем полагаться на работу разгонного блока ракеты.Экспериментальная двигательная установка размещена на одном спутнике "Хорс", еще на одном — приборы Росгидромета. С "Хорсов" и спутников "Ярило" поступает телеметрия. На одном из аппаратов "Ярило" уже провели эксперимент, второй запланирован на ближайшее время, рассказал ректор университета, не уточнив, о каких именно тестах идет речь.Кубсаты "Ярило" №3 и №4 предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
https://ria.ru/20230724/sebestoimost-1885921411.html
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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космос - риа наука, земля, михаил гордин, гидрометцентр, мгту имени баумана, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Гордин, Гидрометцентр, МГТУ имени Баумана, Наука
В августе в космосе протестируют "бауманский" двигатель для спутников
Ректор Гордин: "бауманский" двигатель для спутников протестируют в космосе в августе
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МГТУ имени Баумана протестирует свой собственный высокочастотный плазменный двигатель на спутнике "Хорс" в августе 2023 года, сообщил РИА Новости ректор вуза Михаил Гордин.
Созданные студентами "Бауманки" спутники "Ярило" №3 и №4, а также "Хорс" №1 и №2 вышли на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный.
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"С "Хорсов" с приборов Росгидромета
получили информацию, сейчас Росгидромет расшифровывает ее. И, соответственно, там у нас эксперимент по двигателю, он запланирован на август, сейчас идет дегазация спутника, будем готовиться в августе провести его", — сказал Гордин.
Он уточнил, что собственные двигатели нужны университету для того, чтобы иметь возможность разрабатывать не отдельные спутники, а орбитальные группировки. Двигатели будут использовать для разнесения аппаратов по целевым орбитам, что, по словам Гордина, предпочтительнее, чем полагаться на работу разгонного блока ракеты.
Экспериментальная двигательная установка размещена на одном спутнике "Хорс", еще на одном — приборы Росгидромета. С "Хорсов" и спутников "Ярило" поступает телеметрия. На одном из аппаратов "Ярило" уже провели эксперимент, второй запланирован на ближайшее время, рассказал ректор университета, не уточнив, о каких именно тестах идет речь.
Кубсаты "Ярило" №3 и №4 предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли
(альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
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