В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян
Пашинян: вряд ли в мирном договоре с Баку будет согласованная формулировка по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит Ереван, Баку и Степанакерт.
"Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка", - сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания армяно-азербайджанского мирного договора до конца года, Пашинян заявил, что такая возможность есть, если наладится диалог Степанакерта с Баку. "Я не говорю, что так и будет... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается (именно) как возможность", - сказал армянский премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.