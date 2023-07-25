https://ria.ru/20230725/dogovor-1886223576.html

В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян

В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.07.2023

В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:29

2023-07-25T17:29

2023-07-25T17:29

в мире

азербайджан

баку

армения

никол пашинян

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg

ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит Ереван, Баку и Степанакерт. "Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка", - сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания армяно-азербайджанского мирного договора до конца года, Пашинян заявил, что такая возможность есть, если наладится диалог Степанакерта с Баку. "Я не говорю, что так и будет... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается (именно) как возможность", - сказал армянский премьер. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886169345.html

https://ria.ru/20230725/dogovor-1886161407.html

азербайджан

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азербайджан, баку, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе