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В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.07.2023
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17:29 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/dogovor-1886223576.html
В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян
В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.07.2023
В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:29
2023-07-25T17:29
в мире
азербайджан
баку
армения
никол пашинян
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит Ереван, Баку и Степанакерт. "Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка", - сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания армяно-азербайджанского мирного договора до конца года, Пашинян заявил, что такая возможность есть, если наладится диалог Степанакерта с Баку. "Я не говорю, что так и будет... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается (именно) как возможность", - сказал армянский премьер. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230725/karabakh-1886169345.html
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азербайджан
баку
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в мире, азербайджан, баку, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В договоре с Баку вряд ли будет решение по Карабаху, заявил Пашинян

Пашинян: вряд ли в мирном договоре с Баку будет согласованная формулировка по Карабаху

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вряд ли в мирном договоре с Азербайджаном будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, которая устроит Ереван, Баку и Степанакерт.
"Вероятность того, что в мирном договоре будет формулировка, касающаяся Нагорного Карабаха, с которой будут согласны и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах, очень низка", - сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха
Вчера, 14:20
Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания армяно-азербайджанского мирного договора до конца года, Пашинян заявил, что такая возможность есть, если наладится диалог Степанакерта с Баку. "Я не говорю, что так и будет... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается (именно) как возможность", - сказал армянский премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию
Вчера, 13:56
 
В миреАзербайджанБакуАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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