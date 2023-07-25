https://ria.ru/20230725/divnogorsk-1886096576.html

Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 25.07.2023

Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Дивногорске задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета по Красноярскому краю. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:47

2023-07-25T09:47

2023-07-25T10:57

происшествия

дивногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. В Дивногорске задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета по Красноярскому краю.Девушка пропала в субботу, 22 июля: она отправилась на встречу с подругой на набережной Енисея, но перестала выходить на связь и не вернулась домой. Накануне волонтер нашел в лесополосе недалеко от федеральной трассы тело пропавшей с признаками насильственной смерти. СК возбудил дело об убийстве."В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска. Мужчина задержан", — говорится в релизе.Как пояснили в ведомстве, экспертиза установила совпадение биологического материала, полученного при осмотре тела девушки, с образцом из федеральной базы геномной информации.В региональной прокуратуре добавили, что задержанный уже не раз судим. В 2014 году он освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство, через несколько дней надругался над девушкой и получил новый срок. Десять дней назад он снова вышел на свободу.

https://ria.ru/20230720/prigovor-1885305559.html

дивногорск

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происшествия, дивногорск, следственный комитет россии (ск рф)