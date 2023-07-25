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Матвиенко рассказала о целях Украины по использованию зернового коридора - РИА Новости, 25.07.2023
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11:43 25.07.2023 (обновлено: 11:45 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/diversii-1886121076.html
Матвиенко рассказала о целях Украины по использованию зернового коридора
Матвиенко рассказала о целях Украины по использованию зернового коридора - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко рассказала о целях Украины по использованию зернового коридора
Украину и НАТО "зерновой" коридор интересовал для совершения диверсий, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:43
2023-07-25T11:45
нато
украина
в мире
валентина матвиенко
оон
совет федерации рф
россия
зерновая сделка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украину и НАТО "зерновой" коридор интересовал для совершения диверсий, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко."Мне кажется, что Украина сейчас публично озвучила свои планы, которые она прикрывала зерновой сделкой. Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствия. У них были другие цели, цели были диверсионные, милитаристские, использовать "зерновой" коридор для диверсий, для террористических актов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854051.html
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нато, украина, в мире, валентина матвиенко, оон, совет федерации рф, россия, зерновая сделка
НАТО, Украина, В мире, Валентина Матвиенко, ООН, Совет Федерации РФ, Россия, Зерновая сделка
Матвиенко рассказала о целях Украины по использованию зернового коридора

Матвиенко: Украина и НАТО были заинтересованы в зерновом коридоре для совершения диверсий

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украину и НАТО "зерновой" коридор интересовал для совершения диверсий, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.
«
"Мне кажется, что Украина сейчас публично озвучила свои планы, которые она прикрывала зерновой сделкой. Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствия. У них были другие цели, цели были диверсионные, милитаристские, использовать "зерновой" коридор для диверсий, для террористических актов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Вчера, 00:45
 
НАТОУкраинаВ миреВалентина МатвиенкоООНСовет Федерации РФРоссияЗерновая сделка
 
 
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