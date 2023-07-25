Рейтинг@Mail.ru
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 25.07.2023 (обновлено: 11:42 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам - РИА Новости, 25.07.2023
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России:... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:58
2023-07-25T11:42
украина
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, авто и дом, а все преступления спонсировались с Украины, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, фигуранты придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации."Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности"."Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Украина, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам

Бастрыкин: покушение на Соловьева и поджоги военкоматов спонсировались с Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, авто и дом, а все преступления спонсировались с Украины, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, фигуранты придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации.
"Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности".
"Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Дарья Трепова
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
09:04
 
УкраинаПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала