https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам - РИА Новости, 25.07.2023
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России:... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:58
2023-07-25T09:58
2023-07-25T11:42
украина
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, авто и дом, а все преступления спонсировались с Украины, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, фигуранты придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации."Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности"."Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Украина, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
Бастрыкин: покушение на Соловьева и поджоги военкоматов спонсировались с Украины
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, авто и дом, а все преступления спонсировались с Украины, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, фигуранты придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации.
"Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности".
"Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения