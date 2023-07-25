https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам

СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам - РИА Новости, 25.07.2023

СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам

Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России:... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:58

2023-07-25T09:58

2023-07-25T11:42

украина

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева совершили четыре террористических акта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, авто и дом, а все преступления спонсировались с Украины, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, фигуранты придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной в РФ террористической организации."Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений", - сказал он.Бастрыкин добавил, что также фигуранты совершили "другие многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности"."Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств", - отметил глава СК РФ.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин