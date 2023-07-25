https://ria.ru/20230725/delegatsiya-1886265426.html

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР - РИА Новости, 25.07.2023

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:06

2023-07-25T21:06

2023-07-25T23:45

россия

безопасность

пхеньян

сергей шойгу

корейская народная армия

корейская война (1950-1953)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886267601_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3093a5faa76842bf282ff296e2cb9d4e.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии", — говорится в заявлении.Отмечается, что у трапа самолета Шойгу приветствовал глава Минобороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.Российские представители примут участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится с 25 по 27 июля.

https://ria.ru/20230725/vizit-1886107986.html

россия

пхеньян

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры церемонии официальной встречи Шойгу в КНДР Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщили в Минобороны России. 2023-07-25T21:06 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, пхеньян, сергей шойгу, корейская народная армия, корейская война (1950-1953), москва