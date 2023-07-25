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Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР - РИА Новости, 25.07.2023
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР
Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T21:06
2023-07-25T21:06
2023-07-25T23:45
россия
безопасность
пхеньян
сергей шойгу
корейская народная армия
корейская война (1950-1953)
москва
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии", — говорится в заявлении.Отмечается, что у трапа самолета Шойгу приветствовал глава Минобороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.Российские представители примут участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится с 25 по 27 июля.
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Кадры церемонии официальной встречи Шойгу в КНДР
Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщили в Минобороны России.
2023-07-25T21:06
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РИА Новости
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россия, безопасность, пхеньян, сергей шойгу, корейская народная армия, корейская война (1950-1953), москва
Россия, Безопасность, Пхеньян, Сергей Шойгу, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953), Москва
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР
Минобороны сообщило о прибытии российской военной делегации во главе с Шойгу в КНДР