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В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта - РИА Новости, 25.07.2023
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Религия
 
16:28 25.07.2023 (обновлено: 17:12 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/daniya-1886208565.html
В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта
В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта - РИА Новости, 25.07.2023
В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта
Пятеро активистов из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене, передает агентство Reuters. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T17:12
религия
в мире
дания
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пятеро активистов из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене, передает агентство Reuters. Агентство подчеркивает, что это уже третья подобная акция в Дании менее чем за неделю. Две другие акции члены группировки устроили у посольства Ирака: в пятницу, 21 июля, они сожгли Коран и осквернили государственный флаг республики, а три дня спустя — снова сожгли Коран.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны.Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям. Президент Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что наша страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
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в мире, дания, египет
Религия, В мире, Дания, Египет
В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта

Reuters: в Дании участники радикальной группировки сожгли Коран у посольства Египта

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пятеро активистов из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене, передает агентство Reuters.
Агентство подчеркивает, что это уже третья подобная акция в Дании менее чем за неделю. Две другие акции члены группировки устроили у посольства Ирака: в пятницу, 21 июля, они сожгли Коран и осквернили государственный флаг республики, а три дня спустя — снова сожгли Коран.
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Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана
23 июля, 14:24
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны.
Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям. Президент Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что наша страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.
Коран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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20 июля, 21:51
 
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