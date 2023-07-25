https://ria.ru/20230725/daniya-1886208565.html

В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта

В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта - РИА Новости, 25.07.2023

В Дании протестующие сожгли Коран у посольства Египта

Пятеро активистов из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене, передает агентство Reuters. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

2023-07-25T17:12

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пятеро активистов из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене, передает агентство Reuters. Агентство подчеркивает, что это уже третья подобная акция в Дании менее чем за неделю. Две другие акции члены группировки устроили у посольства Ирака: в пятницу, 21 июля, они сожгли Коран и осквернили государственный флаг республики, а три дня спустя — снова сожгли Коран.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны.Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям. Президент Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что наша страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html

https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html

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в мире, дания, египет