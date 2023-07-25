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Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях - РИА Новости, 25.07.2023
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12:26 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/chvk-1886134307.html
Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях
Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:26
2023-07-25T12:26
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке нет, если в ГД закон разработают, СФ готов его рассмотреть. "Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Она отметила, что никакой махновщины быть не должно.По ее словам, такой законопроект в СФ не разрабатывают. "Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать", - отметила Матвиенко.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, чвк "вагнер"
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Безопасность, ЧВК "Вагнер"
Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях

Матвиенко считает, что законы под отдельные компании, в частности ЧВК, не нужны

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке нет, если в ГД закон разработают, СФ готов его рассмотреть.
"Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Она отметила, что никакой махновщины быть не должно.
По ее словам, такой законопроект в СФ не разрабатывают. "Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать", - отметила Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФБезопасностьЧВК "Вагнер"
 
 
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