https://ria.ru/20230725/chvk-1886134307.html

Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях

Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:26

2023-07-25T12:26

2023-07-25T12:26

валентина матвиенко

совет федерации рф

безопасность

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке нет, если в ГД закон разработают, СФ готов его рассмотреть. "Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Она отметила, что никакой махновщины быть не должно.По ее словам, такой законопроект в СФ не разрабатывают. "Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20230714/mironov-1884249888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, чвк "вагнер"