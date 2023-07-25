https://ria.ru/20230725/briks-1886159072.html

БРИКС может помочь сформировать повестку мирового развития, заявил Патрушев

БРИКС может помочь сформировать повестку мирового развития, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2023

БРИКС может помочь сформировать повестку мирового развития, заявил Патрушев

БРИКС может взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития как ключевая площадка для равноправного диалога и коллективного поиска решений... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:47

2023-07-25T13:47

2023-07-25T13:47

россия

николай патрушев

брикс

политика

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. БРИКС может взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития как ключевая площадка для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во вступительном слове на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Видим в БРИКС ключевую площадку для равноправного диалога, коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности. Убежден, что именно наше объединение могло бы взять на себя ведущую роль в процессах дальнейшего формирования инклюзивной многосторонности, задавая повестку мирового развития", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он отметил, что кризис мироустройства несет в себе не только риски, но и возможности. Во все большем количестве стран и народов возрождается национальное самосознание, отторгается насаждаемая неолиберальная модель, авторитарный и гегемонистский уклад мировых отношений, избирается независимый национально-ориентированный курс с опорой на собственное развитие и конструктивное сотрудничество. "Помимо прочего, это проявляется в их нежелании присоединяться к односторонним санкциям и стремлении проводить самостоятельную внешнюю политику", - подчеркнул секретарь Совбеза России.

https://ria.ru/20230720/briks-1885315493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, николай патрушев, брикс, политика, совет безопасности рф