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Боррелю посоветовали заткнуться после слов о России - РИА Новости, 25.07.2023
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12:30 25.07.2023 (обновлено: 13:17 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/borrel-1886137520.html
Боррелю посоветовали заткнуться после слов о России
Боррелю посоветовали заткнуться после слов о России - РИА Новости, 25.07.2023
Боррелю посоветовали заткнуться после слов о России
Пользователи Twitter осудили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что Россия несет угрозу мировой продовольственной безопасности. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:30
2023-07-25T13:17
россия
сша
жозеп боррель
владимир путин
twitter
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что Россия несет угрозу мировой продовольственной безопасности."Заткнись, поджигатель войны!" — призвал один из комментаторов."Отлично, спасибо. Вопрос в том, готовы ли вы послать испанскую армию и флот для защиты этих зерновых поставок?" — задал вопрос второй."Когда вам нечего сказать, вы используете главное американское правило: обвинять во всем Россию", — заявил третий."А где твит, в котором вы критикуете подрыв Крымского моста?" — поинтересовался еще один читатель."Всего этого можно было бы избежать, если бы США и Запад проявили хоть каплю сочувствия и уважения к России. Что ж, мы видим результаты этой неудачной политики", — заключили участники дискуссии.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз отмечали, что российская часть сделки не выполняется, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Путин называл это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885224375.html
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885743723.html
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россия, сша, жозеп боррель, владимир путин, twitter, оон
Россия, США, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Twitter, ООН
Боррелю посоветовали заткнуться после слов о России

Пользователи Twitter раскритиковали главного дипломата ЕС Борреля за слова о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что Россия несет угрозу мировой продовольственной безопасности.
"Заткнись, поджигатель войны!" — призвал один из комментаторов.
"Отлично, спасибо. Вопрос в том, готовы ли вы послать испанскую армию и флот для защиты этих зерновых поставок?" — задал вопрос второй.
"Когда вам нечего сказать, вы используете главное американское правило: обвинять во всем Россию", — заявил третий.
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"А где твит, в котором вы критикуете подрыв Крымского моста?" — поинтересовался еще один читатель.
"Всего этого можно было бы избежать, если бы США и Запад проявили хоть каплю сочувствия и уважения к России. Что ж, мы видим результаты этой неудачной политики", — заключили участники дискуссии.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз отмечали, что российская часть сделки не выполняется, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Путин называл это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано.
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РоссияСШАЖозеп БоррельВладимир ПутинTwitterООН
 
 
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