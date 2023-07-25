https://ria.ru/20230725/biznes-1886123727.html

Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес

Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес

Налоговую нагрузку на бизнес увеличивать нельзя, это контрпродуктивно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:53

2023-07-25T11:53

2023-07-25T11:53

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Налоговую нагрузку на бизнес увеличивать нельзя, это контрпродуктивно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В условиях таких кризисных явлений полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что резервы пополнения доходной части бюджета есть.

https://ria.ru/20230713/nalogi-1884024590.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф