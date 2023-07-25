https://ria.ru/20230725/biznes-1886123727.html
Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес
Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес
Налоговую нагрузку на бизнес увеличивать нельзя, это контрпродуктивно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:53
2023-07-25T11:53
2023-07-25T11:53
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Налоговую нагрузку на бизнес увеличивать нельзя, это контрпродуктивно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В условиях таких кризисных явлений полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что резервы пополнения доходной части бюджета есть.
https://ria.ru/20230713/nalogi-1884024590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес
Матвиенко назвала увеличение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивной
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Налоговую нагрузку на бизнес увеличивать нельзя, это контрпродуктивно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В условиях таких кризисных явлений полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она отметила, что резервы пополнения доходной части бюджета есть.
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