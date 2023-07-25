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Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:42 25.07.2023 (обновлено: 11:48 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе
За девять лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:42
2023-07-25T11:48
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За девять лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.&quot;За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц&quot;, — сказал он.По словам Бастрыкина, речь идет о представителях военного и политического руководства Украины, участниках националистических объединений, сотрудниках силовых структур, в том числе командном составе.Каждый причастный к издевательствам и зверствам, которые приходилось и приходится переживать соотечественникам, ответит перед законом, подчеркнул глава СК.Он отметил также, что работа по расследованию преступлений киевского режима важна во многих смыслах, особенно в нынешних реалиях. По прошествии девяти лет агрессия со стороны Украины и Запала усилилась и трансформировалась, считает Бастрыкин."Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что преступления киевского режима нужно фиксировать и расследовать не только для привлечения виновных к ответственности, но и для истории, чтобы последующие поколения знали правду о том, что в действительности привело к сегодняшним событиям. Именно поэтому Россия встала на защиту Донбасса, ведь защитить своих граждан — это обязанность государства", — заключил он.В начале мая глава СК рассказал, что с 2014 года потерпевшими от преступлений киевского режима признаны 126 тысяч человек, из них около 24 тысяч детей. А всего по этому уголовному делу допрошены почти 260 тысяч человек.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html
https://ria.ru/20230725/putin-1886066314.html
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россия, донбасс, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе

Бастрыкин: СК завел более 3,2 тысячи уголовных дел за зверства Киева в Донбассе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За девять лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«

"За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц", — сказал он.

По словам Бастрыкина, речь идет о представителях военного и политического руководства Украины, участниках националистических объединений, сотрудниках силовых структур, в том числе командном составе.
Каждый причастный к издевательствам и зверствам, которые приходилось и приходится переживать соотечественникам, ответит перед законом, подчеркнул глава СК.
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Он отметил также, что работа по расследованию преступлений киевского режима важна во многих смыслах, особенно в нынешних реалиях. По прошествии девяти лет агрессия со стороны Украины и Запала усилилась и трансформировалась, считает Бастрыкин.
"Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что преступления киевского режима нужно фиксировать и расследовать не только для привлечения виновных к ответственности, но и для истории, чтобы последующие поколения знали правду о том, что в действительности привело к сегодняшним событиям. Именно поэтому Россия встала на защиту Донбасса, ведь защитить своих граждан — это обязанность государства", — заключил он.
В начале мая глава СК рассказал, что с 2014 года потерпевшими от преступлений киевского режима признаны 126 тысяч человек, из них около 24 тысяч детей. А всего по этому уголовному делу допрошены почти 260 тысяч человек.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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