https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе

Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе

За девять лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:42

2023-07-25T07:42

2023-07-25T11:48

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За девять лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц", — сказал он.По словам Бастрыкина, речь идет о представителях военного и политического руководства Украины, участниках националистических объединений, сотрудниках силовых структур, в том числе командном составе.Каждый причастный к издевательствам и зверствам, которые приходилось и приходится переживать соотечественникам, ответит перед законом, подчеркнул глава СК.Он отметил также, что работа по расследованию преступлений киевского режима важна во многих смыслах, особенно в нынешних реалиях. По прошествии девяти лет агрессия со стороны Украины и Запала усилилась и трансформировалась, считает Бастрыкин."Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что преступления киевского режима нужно фиксировать и расследовать не только для привлечения виновных к ответственности, но и для истории, чтобы последующие поколения знали правду о том, что в действительности привело к сегодняшним событиям. Именно поэтому Россия встала на защиту Донбасса, ведь защитить своих граждан — это обязанность государства", — заключил он.В начале мая глава СК рассказал, что с 2014 года потерпевшими от преступлений киевского режима признаны 126 тысяч человек, из них около 24 тысяч детей. А всего по этому уголовному делу допрошены почти 260 тысяч человек.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

https://ria.ru/20230725/putin-1886066314.html

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россия, донбасс, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество