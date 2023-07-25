https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886074565.html

Бастрыкин указал, что число ЧП на железных дорогах осталось неизменно

Бастрыкин указал, что число ЧП на железных дорогах осталось неизменно - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин указал, что число ЧП на железных дорогах осталось неизменно

Объективных оснований утверждать, что число ЧП на железных дорогах в России, в том числе диверсий, возросло, нет; не всегда мотивом таких преступлений является... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:36

2023-07-25T04:36

2023-07-25T11:52

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объективных оснований утверждать, что число ЧП на железных дорогах в России, в том числе диверсий, возросло, нет; не всегда мотивом таких преступлений является желание изменения государственного строя, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Мы систематически анализируем уровень и характер преступности. И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли стало больше диверсий на железных дорогах. Бастрыкин добавил, что, к сожалению, есть такие примеры, когда подобные преступления совершались по заданию украинской стороны. В качестве примера он рассказал об уголовном деле в отношении Сергея Белавина, который в прошлом году по заданию представителей украинских силовых структур подорвал железнодорожное полотно со следовавшим по нему грузовым поездом сообщением "Гомель – Москва". Эти действия следствие квалифицировало как террористический акт, дело уже направлено в суд. "Однако хотел бы отметить, что в ходе расследования далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка", - подчеркнул Бастрыкин. Например, по словам главы СК РФ, Западным межрегиональным следственным управлением расследовалось уголовное дело о поджоге имущества ОАО "РЖД" на железнодорожном перегоне Иваново – Текстильный. Установлено, что в декабре прошлого года 15-летние подростки приобрели бензин, вскрыли релейный и батарейный шкафы, а затем облили и подожгли эти шкафы. Их деяния были квалифицированы как умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. И подобный пример не единичный, подчеркнул Бастрыкин. "Скорее мы можем говорить о том, что неокрепшая подростковая психика в условиях такой палитры происходящих событий не всегда способна правильно отреагировать на те или иные предложения противозаконного характера, но именно поэтому Следственный комитет старается уделять повышенное внимание профилактике преступности среди несовершеннолетних. Ведь особенно важно – воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей Родины", - подытожил председатель СК РФ. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/blogery-1886072710.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)