https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886073499.html

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Попытка атаковать Крымский мост - очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:58

2023-07-25T03:58

2023-07-25T11:53

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

крымский мост

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попытка атаковать Крымский мост - очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал глава СК РФ.Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/blogery-1886072710.html

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чп на крымском мосту, крымский мост, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия