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Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:58 25.07.2023 (обновлено: 11:53 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886073499.html
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
Попытка атаковать Крымский мост - очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:58
2023-07-25T11:53
специальная военная операция на украине
чп на крымском мосту
крымский мост
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попытка атаковать Крымский мост - очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал глава СК РФ.Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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чп на крымском мосту, крымский мост, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

Бастрыкин: киевскому режиму, как любым террористам, чужды моральные принципы

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Попытка атаковать Крымский мост - очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал глава СК РФ.
Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
03:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЧП на Крымском мостуКрымский мостАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
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