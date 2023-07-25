"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне
Айза пожаловалась на неадекватное поведение Гуфа во время видеосвязи с их сыном
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами.
По ее словам, музыкант звонил мальчику в состоянии наркотического опьянения.
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"Ребенку не надо видеть отца в неадекватном в состоянии. В свой последний срыв Гуф был на видеосвязи. Он кричал: "Меня отравили, я умираю! Сэм, я тебя люблю, помоги мне!". Я не уследила за этим, меня просто не было дома. Это был из ряда вон выходящий случай", – сообщила Айза.
Телеведущая добавила, что сын очень переживал за своего отца.
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"Сэм все видел. Он писал ему сообщения: "Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики, я очень тебя прошу! Папочка, мне страшно!". У Сэма от страха поднялась температура", – вспоминала блогер.
Несмотря на произошедшее, Айза до сих пор испытывает теплые чувства экс-супругу и расстраивается, когда в его жизни что-то идет не так. Но все это не более, чем дружеские чувства, как утверждает знаменитость.
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"Я люблю Леху, я переживаю за него. Можно накидать кучу отмазок. Нам было тяжело общаться, потому что Юля (вторая жена Гуфа – Прим. Ред.) была категорически против этого в силу своего возраста. Это не романтические чувства. Но если он позовет, я приду", – заключила блогер.
Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. В браке родился сын Сами. Однако после пяти лет совместной жизни супруги развелись.
В июне Айза намекнула на намерение лишить рэпера отцовства из-за того, что он редко виделся с сыном и не платил алименты. Позже она передумала.
По словам ведущей, Гуф еще может стать хорошим отцом.