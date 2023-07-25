Рейтинг@Mail.ru
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:53 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне - РИА Новости, 25.07.2023
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне
Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:53
2023-07-25T04:53
шоубиз
айза долматова
айза анохина
знаменитости
guf (алексей долматов)
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878012537_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5613f7bd380b2d5ce9af4ef6041792d1.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами. По ее словам, музыкант звонил мальчику в состоянии наркотического опьянения. "Ребенку не надо видеть отца в неадекватном в состоянии. В свой последний срыв Гуф был на видеосвязи. Он кричал: "Меня отравили, я умираю! Сэм, я тебя люблю, помоги мне!". Я не уследила за этим, меня просто не было дома. Это был из ряда вон выходящий случай", – сообщила Айза. Телеведущая добавила, что сын очень переживал за своего отца. &quot;Сэм все видел. Он писал ему сообщения: &quot;Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики, я очень тебя прошу! Папочка, мне страшно!&quot;. У Сэма от страха поднялась температура&quot;, – вспоминала блогер.Несмотря на произошедшее, Айза до сих пор испытывает теплые чувства экс-супругу и расстраивается, когда в его жизни что-то идет не так. Но все это не более, чем дружеские чувства, как утверждает знаменитость. "Я люблю Леху, я переживаю за него. Можно накидать кучу отмазок. Нам было тяжело общаться, потому что Юля (вторая жена Гуфа – Прим. Ред.) была категорически против этого в силу своего возраста. Это не романтические чувства. Но если он позовет, я приду", – заключила блогер. Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. В браке родился сын Сами. Однако после пяти лет совместной жизни супруги развелись.В июне Айза намекнула на намерение лишить рэпера отцовства из-за того, что он редко виделся с сыном и не платил алименты. Позже она передумала. По словам ведущей, Гуф еще может стать хорошим отцом.
https://ria.ru/20230310/guf-1856853519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878012537_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_ee1db759034b46baab94f4ec1f1537b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айза долматова, айза анохина, знаменитости, guf (алексей долматов), отношения, семья
Шоубиз, Айза Долматова, Айза Анохина, Знаменитости, Guf (Алексей Долматов), отношения, Семья
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне

Айза пожаловалась на неадекватное поведение Гуфа во время видеосвязи с их сыном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир ТрефиловАйза и Гуф
Айза и Гуф - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами.
По ее словам, музыкант звонил мальчику в состоянии наркотического опьянения.
«
"Ребенку не надо видеть отца в неадекватном в состоянии. В свой последний срыв Гуф был на видеосвязи. Он кричал: "Меня отравили, я умираю! Сэм, я тебя люблю, помоги мне!". Я не уследила за этим, меня просто не было дома. Это был из ряда вон выходящий случай", – сообщила Айза.
Телеведущая добавила, что сын очень переживал за своего отца.
«

"Сэм все видел. Он писал ему сообщения: "Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики, я очень тебя прошу! Папочка, мне страшно!". У Сэма от страха поднялась температура", – вспоминала блогер.

Несмотря на произошедшее, Айза до сих пор испытывает теплые чувства экс-супругу и расстраивается, когда в его жизни что-то идет не так. Но все это не более, чем дружеские чувства, как утверждает знаменитость.
«
"Я люблю Леху, я переживаю за него. Можно накидать кучу отмазок. Нам было тяжело общаться, потому что Юля (вторая жена Гуфа – Прим. Ред.) была категорически против этого в силу своего возраста. Это не романтические чувства. Но если он позовет, я приду", – заключила блогер.
Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. В браке родился сын Сами. Однако после пяти лет совместной жизни супруги развелись.
В июне Айза намекнула на намерение лишить рэпера отцовства из-за того, что он редко виделся с сыном и не платил алименты. Позже она передумала.
По словам ведущей, Гуф еще может стать хорошим отцом.
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе
10 марта, 04:03
 
ШоубизАйза ДолматоваАйза АнохинаЗнаменитостиGuf (Алексей Долматов)отношенияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала