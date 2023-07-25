https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html

"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне

"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне - РИА Новости, 25.07.2023

"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:53

2023-07-25T04:53

2023-07-25T04:53

шоубиз

айза долматова

айза анохина

знаменитости

guf (алексей долматов)

отношения

семья

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак пожаловалась на неадекватное поведение экс-супруга, рэпера Гуфа при их сыне Сами. По ее словам, музыкант звонил мальчику в состоянии наркотического опьянения. "Ребенку не надо видеть отца в неадекватном в состоянии. В свой последний срыв Гуф был на видеосвязи. Он кричал: "Меня отравили, я умираю! Сэм, я тебя люблю, помоги мне!". Я не уследила за этим, меня просто не было дома. Это был из ряда вон выходящий случай", – сообщила Айза. Телеведущая добавила, что сын очень переживал за своего отца. "Сэм все видел. Он писал ему сообщения: "Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики, я очень тебя прошу! Папочка, мне страшно!". У Сэма от страха поднялась температура", – вспоминала блогер.Несмотря на произошедшее, Айза до сих пор испытывает теплые чувства экс-супругу и расстраивается, когда в его жизни что-то идет не так. Но все это не более, чем дружеские чувства, как утверждает знаменитость. "Я люблю Леху, я переживаю за него. Можно накидать кучу отмазок. Нам было тяжело общаться, потому что Юля (вторая жена Гуфа – Прим. Ред.) была категорически против этого в силу своего возраста. Это не романтические чувства. Но если он позовет, я приду", – заключила блогер. Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. В браке родился сын Сами. Однако после пяти лет совместной жизни супруги развелись.В июне Айза намекнула на намерение лишить рэпера отцовства из-за того, что он редко виделся с сыном и не платил алименты. Позже она передумала. По словам ведущей, Гуф еще может стать хорошим отцом.

https://ria.ru/20230310/guf-1856853519.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

айза долматова, айза анохина, знаменитости, guf (алексей долматов), отношения, семья