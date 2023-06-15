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"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом - РИА Новости, 15.06.2023
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Шоубиз
 
04:44 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом - РИА Новости, 15.06.2023
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:44
2023-06-15T04:44
шоубиз
айза долматова
guf (алексей долматов)
знаменитости
семья
дети
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего сына Сами. &quot;Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг. Я не совсем уверена в правильности всего этого. Но я очень хочу защитить Сэма от всего, что ему приходится переживать. Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма&quot;, – написала знаменитость.Она также намекнула, с каким обращением придет в суд. "Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец", – заключила ведущая. Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Вскоре у них родился сын Сами. Но после пяти лет брака супруги развелись. Айза уже говорила о возможном лишении отцовства музыканта. По ее словам, экс-супруг не участвовал в жизни сына. Позже она пожаловалась, что Гуф не платит алименты и встречается с наследником раз в полгода.
https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html
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айза долматова, guf (алексей долматов), знаменитости, семья, дети, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Айза Долматова, Guf (Алексей Долматов), Знаменитости, Семья, Дети, Новости шоу-бизнеса
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом

Айза заявила о намерении судиться с Гуфом ради эмоционального благополучия сына

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир ТрефиловАйза и Гуф
Айза и Гуф - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего сына Сами.
«

"Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг. Я не совсем уверена в правильности всего этого. Но я очень хочу защитить Сэма от всего, что ему приходится переживать. Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма", – написала знаменитость.

Она также намекнула, с каким обращением придет в суд.
«
"Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец", – заключила ведущая.
Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Вскоре у них родился сын Сами. Но после пяти лет брака супруги развелись.
Айза уже говорила о возможном лишении отцовства музыканта. По ее словам, экс-супруг не участвовал в жизни сына. Позже она пожаловалась, что Гуф не платит алименты и встречается с наследником раз в полгода.
Алексей Долматов (Guf) и Юлия Королева
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ШоубизАйза ДолматоваGuf (Алексей Долматов)ЗнаменитостиСемьяДетиНовости шоу-бизнеса
 
 
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