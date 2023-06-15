https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом - РИА Новости, 15.06.2023
"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:44
2023-06-15T04:44
2023-06-15T04:44
шоубиз
айза долматова
guf (алексей долматов)
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего сына Сами. "Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг. Я не совсем уверена в правильности всего этого. Но я очень хочу защитить Сэма от всего, что ему приходится переживать. Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма", – написала знаменитость.Она также намекнула, с каким обращением придет в суд. "Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец", – заключила ведущая. Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Вскоре у них родился сын Сами. Но после пяти лет брака супруги развелись. Айза уже говорила о возможном лишении отцовства музыканта. По ее словам, экс-супруг не участвовал в жизни сына. Позже она пожаловалась, что Гуф не платит алименты и встречается с наследником раз в полгода.
https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айза долматова, guf (алексей долматов), знаменитости, семья, дети, новости шоу-бизнеса
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"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом
Айза заявила о намерении судиться с Гуфом ради эмоционального благополучия сына