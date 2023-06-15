https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html

"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом

"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом - РИА Новости, 15.06.2023

"Нас ждет страшный шаг": Айза собралась судиться с Гуфом

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:44

2023-06-15T04:44

2023-06-15T04:44

шоубиз

айза долматова

guf (алексей долматов)

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семья

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов) из-за чувств их общего сына Сами. "Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг. Я не совсем уверена в правильности всего этого. Но я очень хочу защитить Сэма от всего, что ему приходится переживать. Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма", – написала знаменитость.Она также намекнула, с каким обращением придет в суд. "Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец", – заключила ведущая. Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Вскоре у них родился сын Сами. Но после пяти лет брака супруги развелись. Айза уже говорила о возможном лишении отцовства музыканта. По ее словам, экс-супруг не участвовал в жизни сына. Позже она пожаловалась, что Гуф не платит алименты и встречается с наследником раз в полгода.

https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

айза долматова, guf (алексей долматов), знаменитости, семья, дети, новости шоу-бизнеса