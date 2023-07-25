https://ria.ru/20230725/armeniya-1886226668.html

ВС Армении не обеспечивают безопасность Карабаха, заявил Пашинян

ВС Армении не обеспечивают безопасность Карабаха, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.07.2023

ВС Армении не обеспечивают безопасность Карабаха, заявил Пашинян

В функции вооруженных сил Армении входит лишь обеспечение безопасности республики, для обеспечения безопасности Карабаха есть армия обороны непризнанной НКР,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:47

2023-07-25T17:47

2023-07-25T17:47

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. В функции вооруженных сил Армении входит лишь обеспечение безопасности республики, для обеспечения безопасности Карабаха есть армия обороны непризнанной НКР, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер Никол Пашинян. "Задача Республики Армения - обеспечение территориальной целостности Республики Армения, и мы будем следовать этой логике. Для обеспечения безопасности Нагорного Карабаха есть армия обороны (Карабаха - ред.). Но в целом, я думаю, что нужно использовать дипломатические, переговорные пути обеспечения безопасности Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, готовы ли армянские ВС защитить соотечественников в Карабахе в случае возможных боевых действий. По его словам, наличие армии обороны Карабаха "обусловлено агрессивной политикой Азербайджана". Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли предположить, что ВС Армении не будут вмешиваться в случае новых военных действий, Пашинян заявил, что "функцией ВС Армении, согласно конституции, является обеспечение территориальной целостности и безопасности Республики Армения". "Мы не хотим новой войны и должны сделать все, чтобы не было новой войны, чтобы восстановить территориальную целостность Армении мирным путем, посредством делимитации и демаркации границы", - добавил премьер. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230725/dogovor-1886223576.html

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886169345.html

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азербайджан

ереван

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе