ВС Армении не обеспечивают безопасность Карабаха, заявил Пашинян
Пашинян: в задачи ВС Армении входит лишь обеспечение безопасности страны
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. В функции вооруженных сил Армении входит лишь обеспечение безопасности республики, для обеспечения безопасности Карабаха есть армия обороны непризнанной НКР, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер Никол Пашинян.
"Задача Республики Армения - обеспечение территориальной целостности Республики Армения, и мы будем следовать этой логике. Для обеспечения безопасности Нагорного Карабаха есть армия обороны (Карабаха - ред.). Но в целом, я думаю, что нужно использовать дипломатические, переговорные пути обеспечения безопасности Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, готовы ли армянские ВС защитить соотечественников в Карабахе в случае возможных боевых действий.
По его словам, наличие армии обороны Карабаха "обусловлено агрессивной политикой Азербайджана".
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли предположить, что ВС Армении не будут вмешиваться в случае новых военных действий, Пашинян заявил, что "функцией ВС Армении, согласно конституции, является обеспечение территориальной целостности и безопасности Республики Армения". "Мы не хотим новой войны и должны сделать все, чтобы не было новой войны, чтобы восстановить территориальную целостность Армении мирным путем, посредством делимитации и демаркации границы", - добавил премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.