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СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы - РИА Новости, 25.07.2023
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07:03 25.07.2023 (обновлено: 11:50 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/aresty-1886078487.html
СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы
СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы - РИА Новости, 25.07.2023
СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы
Следственный комитет России стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:03
2023-07-25T11:50
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути либерализации уголовной политики, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29%. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики, в том числе в отношении предпринимателей, наряду с законодательной и судебной властью", - сказал он. Глава ведомства добавил, что следователи СК РФ всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано. По его словам, даже в отношении блогеров и предпринимателей, которые не уплатили в бюджет огромные суммы, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под стражу. "Если же говорить в цифрах, то, например, в текущем году из 50 тысяч подозреваемых только 8,5 тысяч, или 17%, в период предварительного следствия содержались под стражей. При этом 80% из них обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений", - сказал Бастрыкин. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы

Бастрыкин: СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения, не связанные с арестом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути либерализации уголовной политики, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29%. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики, в том числе в отношении предпринимателей, наряду с законодательной и судебной властью", - сказал он.
Глава ведомства добавил, что следователи СК РФ всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано. По его словам, даже в отношении блогеров и предпринимателей, которые не уплатили в бюджет огромные суммы, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под стражу.
"Если же говорить в цифрах, то, например, в текущем году из 50 тысяч подозреваемых только 8,5 тысяч, или 17%, в период предварительного следствия содержались под стражей. При этом 80% из них обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений", - сказал Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
03:27
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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