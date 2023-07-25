https://ria.ru/20230725/aresty-1886078487.html

СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы

СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы - РИА Новости, 25.07.2023

СК стал чаще просить для фигурантов дел меры пресечения без лишения свободы

Следственный комитет России стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:03

2023-07-25T07:03

2023-07-25T11:50

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следственный комитет России стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути либерализации уголовной политики, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29%. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики, в том числе в отношении предпринимателей, наряду с законодательной и судебной властью", - сказал он. Глава ведомства добавил, что следователи СК РФ всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано. По его словам, даже в отношении блогеров и предпринимателей, которые не уплатили в бюджет огромные суммы, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под стражу. "Если же говорить в цифрах, то, например, в текущем году из 50 тысяч подозреваемых только 8,5 тысяч, или 17%, в период предварительного следствия содержались под стражей. При этом 80% из них обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений", - сказал Бастрыкин. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

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россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество