https://ria.ru/20230725/arest-1886103154.html
Следствие запросит заочный арест боевиков РДК*
Следствие запросит заочный арест боевиков РДК* - РИА Новости, 25.07.2023
Следствие запросит заочный арест боевиков РДК*
Следователи СК РФ будет просить о заочном аресте шестерых участников "Русского добровольческого корпуса"* (РДК), которые участвовали в нападении на Белгородскую РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:31
2023-07-25T10:31
2023-07-25T11:41
россия
белгородская область
александр бастрыкин
сергей лебедев
константин малофеев
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ будет просить о заочном аресте шестерых участников "Русского добровольческого корпуса"* (РДК), которые участвовали в нападении на Белгородскую область, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, нападение совершили участники украинского военизированного формирования "Русский добровольческий корпус"* вместе с украинскими военными. "В отношении шести лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, они объявлены в международный розыск. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Продолжается установление других соучастников", - сказал Бастрыкин. РДК входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные. Вместе с "Легионом "Свобода России"* организация взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской области. Одним из лидеров РДК является россиянин Денис Капустин - помимо прочего он объявлен в розыск по делу о подготовке покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. *Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белгородская область, александр бастрыкин, сергей лебедев, константин малофеев, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, происшествия
Россия, Белгородская область, Александр Бастрыкин, Сергей Лебедев, Константин Малофеев, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны Украины, Происшествия
Следствие запросит заочный арест боевиков РДК*
Бастрыкин: следствие запросит заочный арест боевиков "Русского добровольческого корпуса"