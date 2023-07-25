https://ria.ru/20230725/arest-1886103154.html

Следствие запросит заочный арест боевиков РДК*

Следствие запросит заочный арест боевиков РДК* - РИА Новости, 25.07.2023

Следствие запросит заочный арест боевиков РДК*

Следователи СК РФ будет просить о заочном аресте шестерых участников "Русского добровольческого корпуса"* (РДК), которые участвовали в нападении на Белгородскую РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:31

2023-07-25T10:31

2023-07-25T11:41

россия

белгородская область

александр бастрыкин

сергей лебедев

константин малофеев

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ будет просить о заочном аресте шестерых участников "Русского добровольческого корпуса"* (РДК), которые участвовали в нападении на Белгородскую область, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, нападение совершили участники украинского военизированного формирования "Русский добровольческий корпус"* вместе с украинскими военными. "В отношении шести лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, они объявлены в международный розыск. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Продолжается установление других соучастников", - сказал Бастрыкин. РДК входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные. Вместе с "Легионом "Свобода России"* организация взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской области. Одним из лидеров РДК является россиянин Денис Капустин - помимо прочего он объявлен в розыск по делу о подготовке покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. *Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

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белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, александр бастрыкин, сергей лебедев, константин малофеев, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, происшествия