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Запад нагнетает ситуацию вокруг зерна в Африке, заявили в Мали - РИА Новости, 25.07.2023
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16:40 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/afrika-1886211906.html
Запад нагнетает ситуацию вокруг зерна в Африке, заявили в Мали
Запад нагнетает ситуацию вокруг зерна в Африке, заявили в Мали - РИА Новости, 25.07.2023
Запад нагнетает ситуацию вокруг зерна в Африке, заявили в Мали
Западные страны на фоне приостановки зерновой сделки намеренно нагнетают ситуацию вокруг ситуации с продовольствием в Африке, которая не испытывает острого... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:40
2023-07-25T16:40
россия
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Западные страны на фоне приостановки зерновой сделки намеренно нагнетают ситуацию вокруг ситуации с продовольствием в Африке, которая не испытывает острого кризиса в этой сфере, заявил РИА Новости депутат парламента Мали Алие Тункара. "Нет сомнений, что Африка нуждается в зерне, но ситуация не настолько катастрофична, как утверждает Запад, они специально нагнетают обстановку. Я рассматриваю приостановку сделки по зерну как временное затруднение, сейчас ситуация спокойная", - сказал Тункара в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай", открывшейся во вторник в Санкт-Петербурге. По словам законодателя, африканские страны пришли к пониманию, что им следует не полагаться на другие государства в обеспечении продовольственной безопасности, а работать над увеличением инвестиций в местный сельскохозяйственный сектор. Еще одним желательным вектором развития она назвал сотрудничество с дружественными странами в области технологий для увеличения национального производства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886078816.html
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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россия, африка, мали, в мире
Россия, Африка, Мали, В мире
Запад нагнетает ситуацию вокруг зерна в Африке, заявили в Мали

Малийский депутат Тункара обвинил Запад в нагнетании ситуации вокруг зерна в Африке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна с баржи
Разгрузка зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна с баржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Западные страны на фоне приостановки зерновой сделки намеренно нагнетают ситуацию вокруг ситуации с продовольствием в Африке, которая не испытывает острого кризиса в этой сфере, заявил РИА Новости депутат парламента Мали Алие Тункара.
«
"Нет сомнений, что Африка нуждается в зерне, но ситуация не настолько катастрофична, как утверждает Запад, они специально нагнетают обстановку. Я рассматриваю приостановку сделки по зерну как временное затруднение, сейчас ситуация спокойная", - сказал Тункара в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай", открывшейся во вторник в Санкт-Петербурге.
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По словам законодателя, африканские страны пришли к пониманию, что им следует не полагаться на другие государства в обеспечении продовольственной безопасности, а работать над увеличением инвестиций в местный сельскохозяйственный сектор. Еще одним желательным вектором развития она назвал сотрудничество с дружественными странами в области технологий для увеличения национального производства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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