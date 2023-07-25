Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/afrika-1886122947.html
Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения
Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения
Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:50
2023-07-25T11:50
экономика
россия
африка
валентина матвиенко
совет федерации рф
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Поэтому обвинять Россию, что мы вышли из зерновой сделки и тем самым спровоцировали продовольственный кризис, это цинично, и всем сегодня это уже очевидно и понятно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Спикер СФ подчеркнула, что Россия не позволит "использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", для использования его в диверсионных и террористических целях. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф, зерновая сделка
Экономика, Россия, Африка, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Зерновая сделка
Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения

Матвиенко: Россия будет доставлять Африке зерно бесплатно и на коммерческой основе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Поэтому обвинять Россию, что мы вышли из зерновой сделки и тем самым спровоцировали продовольственный кризис, это цинично, и всем сегодня это уже очевидно и понятно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Спикер СФ подчеркнула, что Россия не позволит "использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", для использования его в диверсионных и террористических целях.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин сообщил, что Россия будет поставлять в Африку зерно и удобрения
Вчера, 00:18
 
ЭкономикаРоссияАфрикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала