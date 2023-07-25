Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения
Матвиенко: Россия будет доставлять Африке зерно бесплатно и на коммерческой основе
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Поэтому обвинять Россию, что мы вышли из зерновой сделки и тем самым спровоцировали продовольственный кризис, это цинично, и всем сегодня это уже очевидно и понятно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Спикер СФ подчеркнула, что Россия не позволит "использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", для использования его в диверсионных и террористических целях.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.