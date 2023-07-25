https://ria.ru/20230725/afrika-1886122947.html

Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения

Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко пообещала, что Россия будет доставлять Африке зерно и удобрения

Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:50

2023-07-25T11:50

2023-07-25T11:50

экономика

россия

африка

валентина матвиенко

совет федерации рф

зерновая сделка

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Поэтому обвинять Россию, что мы вышли из зерновой сделки и тем самым спровоцировали продовольственный кризис, это цинично, и всем сегодня это уже очевидно и понятно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Спикер СФ подчеркнула, что Россия не позволит "использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", для использования его в диверсионных и террористических целях. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф, зерновая сделка