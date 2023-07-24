https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1886039179.html

ООН подвергла критике атаку, в которой погиб военкор Журавлев

ООН подвергла критике атаку, в которой погиб военкор Журавлев - РИА Новости, 24.07.2023

ООН подвергла критике атаку, в которой погиб военкор Журавлев

ООН подвергла критике атаку, при которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, заявил заместитель официального представителя генерального... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:33

2023-07-24T19:33

2023-07-24T23:35

специальная военная операция на украине

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

артемовск

россия

ростислав журавлев

антониу гутерреш

украина

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ООН, 24 июл — РИА Новости. ООН подвергла критике атаку, при которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак."Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы. И, как заявил Стефан (Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН. — Прим. ред.), на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент. Это же касается и сегодняшнего инцидента", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать гибель Журавлева, а также ранение корреспондента AFP в районе Артемовска.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам российского журналиста. Управление верховного комиссара организации по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

артемовск

россия

украина

сша

запорожская область

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Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-24T19:33 true PT2M13S

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