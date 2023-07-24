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Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 24.07.2023 (обновлено: 15:53 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 24.07.2023
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области и призвала расследовать обстоятельства... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:36
2023-07-24T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
юнеско
одри азуле
умер военкор ростислав журавлев
вооруженные силы украины
ростислав журавлев
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области и призвала расследовать обстоятельства произошедшего, сообщается в коммюнике организации."Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены", — говорится в документе.Глава ЮНЕСКО призвала соблюдать нормы международного права, включая резолюцию ООН о защите журналистов и сотрудников СМИ в условиях конфликтов.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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в мире, юнеско, одри азуле, умер военкор ростислав журавлев, вооруженные силы украины, ростислав журавлев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮНЕСКО, Одри Азуле, Умер военкор Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины, Ростислав Журавлев
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева

Глава ЮНЕСКО Азуле осудила убийство военкора Журавлева и призвала расследовать его гибель

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области и призвала расследовать обстоятельства произошедшего, сообщается в коммюнике организации.
"Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены", — говорится в документе.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
Глава ЮНЕСКО призвала соблюдать нормы международного права, включая резолюцию ООН о защите журналистов и сотрудников СМИ в условиях конфликтов.

Убийство Ростислава Журавлева

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля, 15:40
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.
Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
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© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
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© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮНЕСКООдри АзулеУмер военкор Ростислав ЖуравлевВооруженные силы УкраиныРостислав Журавлев
 
 
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