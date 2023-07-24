https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html

Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева

Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 24.07.2023

Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области и призвала расследовать обстоятельства... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:36

2023-07-24T14:36

2023-07-24T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

юнеско

одри азуле

умер военкор ростислав журавлев

вооруженные силы украины

ростислав журавлев

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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области и призвала расследовать обстоятельства произошедшего, сообщается в коммюнике организации."Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены", — говорится в документе.Глава ЮНЕСКО призвала соблюдать нормы международного права, включая резолюцию ООН о защите журналистов и сотрудников СМИ в условиях конфликтов.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-24T14:36 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юнеско, одри азуле, умер военкор ростислав журавлев, вооруженные силы украины, ростислав журавлев