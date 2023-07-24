https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886060140.html
Слова Зеленского о единственном пути решения конфликта вызвали шок в Сети
Слова Зеленского о единственном пути решения конфликта вызвали шок в Сети - РИА Новости, 24.07.2023
Слова Зеленского о единственном пути решения конфликта вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского из-за заявления о единственном способе урегулировать конфликт путем возращения к границам Украины 1991... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:23
2023-07-24T22:23
2023-07-24T22:44
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского из-за заявления о единственном способе урегулировать конфликт путем возращения к границам Украины 1991 года.На своей странице в соцсети глава киевского режим написал, что "альтернативы полному освобождению украинской земли нет"."На самом деле она есть. Это мирное соглашение — и вы можете подписать его сейчас, или позже, после того как сотни тысяч украинцев будут убиты, а их семьи разрушены", — отметил один из комментаторов."Украинцы — всего лишь пушечное мясо для США", — поделился мнением второй."Есть альтернатива. Она называется телефон. Вы должны воспользоваться им и поговорить с Кремлем", — подчеркнул третий."Это только вопрос времени! Вся Украина будет деоккупирована!" — написал еще один читатель. "И вас не волнует, что огромное количество украинцев погибнет в погоне за этим вашим ложным обещанием", — возмутился другой."Если бы у вас были хоть какие-то ценности, вы бы не жертвовали своим народом ради бессмысленной попытки ослабить Россию по указке Вашингтона и Лондона", — резюмировали пользователи.
https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Twitter
Слова Зеленского о единственном пути решения конфликта вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter обвинили Зеленского в гибели украинцев после слов о границах страны
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали Владимира Зеленского из-за заявления о единственном способе урегулировать конфликт путем возращения к границам Украины 1991 года.
На своей странице в соцсети глава киевского режим написал, что "альтернативы полному освобождению украинской земли нет".
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"На самом деле она есть. Это мирное соглашение — и вы можете подписать его сейчас, или позже, после того как сотни тысяч украинцев будут убиты, а их семьи разрушены", — отметил один из комментаторов.
"Украинцы — всего лишь пушечное мясо для США", — поделился мнением второй.
"Есть альтернатива. Она называется телефон. Вы должны воспользоваться им и поговорить с Кремлем", — подчеркнул третий.
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"Это только вопрос времени! Вся Украина будет деоккупирована!" — написал еще один читатель.
"И вас не волнует, что огромное количество украинцев погибнет в погоне за этим вашим ложным обещанием", — возмутился другой.
"Если бы у вас были хоть какие-то ценности, вы бы не жертвовали своим народом ради бессмысленной попытки ослабить Россию
по указке Вашингтона и Лондона", — резюмировали пользователи.
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