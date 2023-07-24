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Путин подписал закон о запрете смены пола - РИА Новости, 24.07.2023
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18:10 24.07.2023 (обновлено: 19:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zakon-1886024149.html
Путин подписал закон о запрете смены пола
Путин подписал закон о запрете смены пола - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о запрете смены пола
Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, это можно будет сделать только по медицинским показаниям, документ опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:10
2023-07-24T19:14
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, это можно будет сделать только по медицинским показаниям, документ опубликовали на портале правовой информации.Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.К ним не относятся процедуры по лечению "врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", которые назначает врачебная комиссия.Органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи только при наличии медицинского заключения.Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей.Нормы закона не распространяются на тех, кто сменил пол до его вступления в силу.Как заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова во время обсуждения законопроекта комитетом Совета Федерации по социальной политике, документ не нарушает конституционные права граждан. По ее данным, в период с 2018 по 2022 год органами ЗАГС внесено около двух тысяч изменений в документы граждан после смены ими пола.
https://ria.ru/20230719/smena-1885062690.html
https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html
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владимир путин, здоровье - общество
Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин подписал закон о запрете смены пола

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола без медицинских показаний

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, это можно будет сделать только по медицинским показаниям, документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.
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К ним не относятся процедуры по лечению "врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", которые назначает врачебная комиссия.
Органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи только при наличии медицинского заключения.
Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей.
Нормы закона не распространяются на тех, кто сменил пол до его вступления в силу.
Как заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова во время обсуждения законопроекта комитетом Совета Федерации по социальной политике, документ не нарушает конституционные права граждан. По ее данным, в период с 2018 по 2022 год органами ЗАГС внесено около двух тысяч изменений в документы граждан после смены ими пола.
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Владимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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