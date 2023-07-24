https://ria.ru/20230724/vyplata-1885906854.html

Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату

Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату - РИА Новости, 24.07.2023

Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату

Студенты-целевики педагогических колледжей и вузов Тамбовской области будут получать дополнительную выплату от региона с 1 сентября 2023 года, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:51

2023-07-24T10:51

2023-07-24T10:51

год педагога и наставника

общество

сн_образование

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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Студенты-целевики педагогических колледжей и вузов Тамбовской области будут получать дополнительную выплату от региона с 1 сентября 2023 года, сообщили в областном правительстве. "С 1 сентября в Тамбовской области вводится ежемесячная дополнительная выплата для студентов-целевиков педагогических колледжей и вузов", — говорится на сайте правительства Тамбовской области. Чтобы получать дополнительную выплату, студент должен заключить договор о целевом обучении с муниципальной школой, детским садом или учреждением дополнительного образования. Учащимся 1-2 курсов вузов и колледжей ежемесячно будут начислять 1 тысячу рублей, старшекурсникам и магистрантам — 3 тысячи рублей. В министерстве образования и науки Тамбовской области заверили, что "мера поддержки распространится на всех "целевиков", независимо от даты заключения договора". Губернатор Максим Егоров в свою очередь отметил, что такая мера поддержки поможет привлечь молодых перспективных специалистов в сферу образования. В Тамбовской области уже действует мера поддержки для педагогов — первые три года после трудоустройства они ежемесячно получают 2,6 тысячи рублей, а при трудоустройстве в сельской местности учителям полагается единовременная выплата 120 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование