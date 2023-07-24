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Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату
Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату - РИА Новости, 24.07.2023
Тамбовские студенты педвузов и колледжей получат дополнительную выплату
Студенты-целевики педагогических колледжей и вузов Тамбовской области будут получать дополнительную выплату от региона с 1 сентября 2023 года, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:51
2023-07-24T10:51
2023-07-24T10:51
год педагога и наставника
общество
сн_образование
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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Студенты-целевики педагогических колледжей и вузов Тамбовской области будут получать дополнительную выплату от региона с 1 сентября 2023 года, сообщили в областном правительстве. "С 1 сентября в Тамбовской области вводится ежемесячная дополнительная выплата для студентов-целевиков педагогических колледжей и вузов", — говорится на сайте правительства Тамбовской области. Чтобы получать дополнительную выплату, студент должен заключить договор о целевом обучении с муниципальной школой, детским садом или учреждением дополнительного образования. Учащимся 1-2 курсов вузов и колледжей ежемесячно будут начислять 1 тысячу рублей, старшекурсникам и магистрантам — 3 тысячи рублей. В министерстве образования и науки Тамбовской области заверили, что "мера поддержки распространится на всех "целевиков", независимо от даты заключения договора". Губернатор Максим Егоров в свою очередь отметил, что такая мера поддержки поможет привлечь молодых перспективных специалистов в сферу образования. В Тамбовской области уже действует мера поддержки для педагогов — первые три года после трудоустройства они ежемесячно получают 2,6 тысячи рублей, а при трудоустройстве в сельской местности учителям полагается единовременная выплата 120 тысяч рублей.
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общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Студенты-целевики педагогических колледжей и вузов Тамбовской области будут получать дополнительную выплату от региона с 1 сентября 2023 года, сообщили в областном правительстве.
"С 1 сентября в Тамбовской области вводится ежемесячная дополнительная выплата для студентов-целевиков педагогических колледжей и вузов", — говорится на сайте правительства Тамбовской области.
Чтобы получать дополнительную выплату, студент должен заключить договор о целевом обучении с муниципальной школой, детским садом или учреждением дополнительного образования. Учащимся 1-2 курсов вузов и колледжей ежемесячно будут начислять 1 тысячу рублей, старшекурсникам и магистрантам — 3 тысячи рублей. В министерстве образования и науки Тамбовской области заверили, что "мера поддержки распространится на всех "целевиков", независимо от даты заключения договора".
Губернатор Максим Егоров в свою очередь отметил, что такая мера поддержки поможет привлечь молодых перспективных специалистов в сферу образования.
В Тамбовской области уже действует мера поддержки для педагогов — первые три года после трудоустройства они ежемесячно получают 2,6 тысячи рублей, а при трудоустройстве в сельской местности учителям полагается единовременная выплата 120 тысяч рублей.