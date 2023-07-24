https://ria.ru/20230724/vybory-1885863533.html

Премьер Испании заявил о поражении правых партий на парламентских выборах

Премьер Испании заявил о поражении правых партий на парламентских выборах - РИА Новости, 24.07.2023

Премьер Испании заявил о поражении правых партий на парламентских выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что правые партии страны потерпели поражение по итогам парламентских выборов в воскресенье. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:41

2023-07-24T04:41

2023-07-24T06:10

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что правые партии страны потерпели поражение по итогам парламентских выборов в воскресенье.Согласно правительственным данным после обработки 99,99% бюллетеней, главная оппозиционная правая партия Народная партия (PP) получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31."Регрессивный блок, предлагавший отменить прогресс, достигнутый за эти четыре года, потерпел неудачу... Блок партий PP и VOX потерпел поражение, мы... хотим, чтобы Испания продолжала развиваться", - заявил Санчес из штаб-квартиры партии PSOE. Политик также поблагодарил избирателей за участие в выборах.Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства.Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.

https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885853098.html

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педро санчес, podemos, испания, в мире