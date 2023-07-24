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ВСУ пытаются атаковать под предлогом выноса убитых с поля боя, заявил Рогов - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vsu-1885941236.html
ВСУ пытаются атаковать под предлогом выноса убитых с поля боя, заявил Рогов
ВСУ пытаются атаковать под предлогом выноса убитых с поля боя, заявил Рогов - РИА Новости, 24.07.2023
ВСУ пытаются атаковать под предлогом выноса убитых с поля боя, заявил Рогов
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области, пытаясь атаковать под предлогом эвакуации с поля боя тел погибших... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:05
2023-07-24T13:05
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области, пытаясь атаковать под предлогом эвакуации с поля боя тел погибших сослуживцев, но успеха не имеют, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, но все они были безуспешны. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230724/nastuplenie-1885854753.html
https://ria.ru/20230723/vsu-1885812686.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ пытаются атаковать под предлогом выноса убитых с поля боя, заявил Рогов

Рогов заявил, что ВСУ просят коридоры для эвакуации и используют их для атак

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области, пытаясь атаковать под предлогом эвакуации с поля боя тел погибших сослуживцев, но успеха не имеют, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, но все они были безуспешны.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ
Вчера, 01:03
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Поражение уже наступило". Во Франции ужаснулись положению ВСУ на передовой
23 июля, 16:28
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Путин заявил о провале контрнаступления Киева
23 июля, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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