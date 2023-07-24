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ВСУ активизировались в районе запорожского села Дорожнянка, заявил Рогов - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vsu-1885941076.html
ВСУ активизировались в районе запорожского села Дорожнянка, заявил Рогов
ВСУ активизировались в районе запорожского села Дорожнянка, заявил Рогов - РИА Новости, 24.07.2023
ВСУ активизировались в районе запорожского села Дорожнянка, заявил Рогов
Украинские войска активизировали боевые действия на пологовском участке линии фронта в Запорожской области в районе села Дорожнянка, их попытки наступления... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:05
2023-07-24T13:05
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
сша
владимир рогов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска активизировали боевые действия на пологовском участке линии фронта в Запорожской области в районе села Дорожнянка, их попытки наступления подавляются российской армией, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На фронте впервые за последнее время снова горячо в районе Дорожнянки – это пологовское направление. Идут обстрелы из тяжелой артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников, задействованы снайперы, были попытки выдвижения спецгрупп", - сказал Рогов. По его словам, боевые действия на этом участке фронта идут уже на протяжении последних суток, российская армия подавляет противника. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230724/kiev-1885933051.html
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запорожская область
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киев, запорожская область, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, США, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ активизировались в районе запорожского села Дорожнянка, заявил Рогов

Рогов: ВС России подавляют попытки наступления ВСУ в районе запорожского села Дорожнянка

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска активизировали боевые действия на пологовском участке линии фронта в Запорожской области в районе села Дорожнянка, их попытки наступления подавляются российской армией, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На фронте впервые за последнее время снова горячо в районе Дорожнянки – это пологовское направление. Идут обстрелы из тяжелой артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников, задействованы снайперы, были попытки выдвижения спецгрупп", - сказал Рогов.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Медведев заявил об отсутствии успеха у Киева в контрнаступлении
Вчера, 12:28
По его словам, боевые действия на этом участке фронта идут уже на протяжении последних суток, российская армия подавляет противника.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Депутат Госдумы считает, что киевскому режиму осталось меньше года
Вчера, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьСШАВладимир РоговВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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